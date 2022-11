Sembrava impossibile, ma Spalletti ci è riuscito: tifosi del Napoli estasiati

Luciano Spalletti ha eguagliato il proprio record personale: sembrava impossibile, ma l’allenatore del Napoli ci è riuscito

Luciano Spalletti è al suo secondo anno sulla panchina del Napoli e sta svolgendo una stagione straordinaria. Anche l’anno scorso i partenopei hanno vinto tante partite e sono stati per parecchio tempo in lotta per lo scudetto. Ma quest’anno sembra diverso, visti gli undici punti -in attesa delle altre partite- di vantaggio sulle altre contendenti. Nei primi quindici match, tra l’altro, il Napoli ha conquistato tredici vittorie.

Solo Fiorentina e Lecce hanno conquistato punti contro questa corazzata. Con l’Udinese è arrivata l’undicesima vittoria consecutiva in Serie A. In totale, tra campionato e Champions, solo il Liverpool ad Anfield ha avuto la meglio sui partenopei battendoli 2-0. E Spalletti ha eguagliato un proprio record: sembrava impossibile, ma ci è riuscito per davvero.

Napoli, Spalletti eguaglia il record della ‘sua’ Roma

Fabrizio Ferrari, giornalista, su Twitter ha rilasciato un interessante aggiornamento su Luciano Spalletti: “Era stato il primo a vincere undici partite consecutive in Serie A con la Roma nella stagione 2005/06. Oggi, con l’undicesima vittoria consecutiva con il Napoli, è diventato il primo a effettuare questa striscia con due squadre diverse”. Numeri pazzeschi per l’allenatore di Certaldo, che insegue ancora il primo scudetto della sua carriera.

Uno scudetto che potrebbe arrivare proprio a fine stagione. Il Napoli fino a questo momento è stato perfetto, non ha mai perso in campionato e oggi affronta la sosta con sollievo. Avrà tempo per ricaricare le batterie, soprattutto dal punto di vista mentale. Sono pochi i giocatori che parteciperanno al Mondiale in Qatar, solo cinque: Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano.