Napoli, Spalletti ci prova: pronto un nuovo modulo

Il Napoli chiude la prima parte di stagione come capolista e si gode un ottimo percorso condotto fin qua, ma Spalletti già pensa ai prossimi impegni. Le novità.

Il Napoli ha concluso questa prima parte di stagione arrivando a collezionare in classifica ben 41 punti. È stato perciò la vera rivoluzione degli impegni siglati 2022/23. Si è portato così a più otto sul Milan secondo e a più 10 sulla Juventus, risalita in terza posizione. Luciano Spalletti, tuttavia, non intende fermarsi e sta già pensando a come poter affrontare al meglio i prossimi match.

Il Napoli di Spalletti è, quindi, stato fin qui eccezionale. Ha condotto la classifica di Serie A senza commettere passi falsi e si è assicurata un distacco non da poco dalle dirette concorrenti. Oltre ad aver superato più che agevolmente i gironi di Champions.

Il mister azzurro adesso sfrutterà la pausa per i Mondiali proprio per studiare le migliori soluzioni con cui poter rientrare in campo il 4 gennaio. Ci saranno match di fuoco da affrontare: specialmente contro Inter alla ripresa e contro la Juventus il 13 del primo mese dell’anno. Queste le soluzioni tattiche pensate.

Napoli, Spalletti sfrutta la pausa per provare nuove soluzioni tattiche: le ultime

Ad elogiare il percorso condotto fin qui dal Napoli è stata, tra le altre, anche l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Qui poi è stato fatto anche un discorso più approfondito su quelle che sono le idee all’interno del club e per Luciano Spalletti. La pausa dei Mondiali vuole essere infatti ottimizzata dal tecnico, che punta a lavorare il più possibile su una propria scommessa.

Scommessa che porta il nome di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano sportivo, dunque, per la seconda parte di stagione Spalletti punta a farlo giocare quanto più possibile al fianco di Victor Osimhen. Per farlo convivere in un modulo 4-2-3-1, alle spalle del nigeriano o a supporto dei trequartisti. E questo modulo sarà provato già in Turchia, con la tuornée di amichevoli delle prossime settimane.