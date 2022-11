Napoli, colpo a sorpresa per la difesa: lo cede una big di A

Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione al comando della Serie A, ma è pronto comunque a sferrare un colpo in sede di mercato.

Il Napoli ha chiuso la prima parte di questa stagione come meglio non poteva, ovvero con la vittoria di sabato scorso contro l’Udinese di Andrea Sottil. Con il successo dei bianconeri, i partenopei hanno confermato il proprio vantaggio di otto punti sul Milan di Stefano Pioli, che occupa il secondo posto in classifica.

I campani, tranne per i cinque che parteciperanno al Mondiale in Qatar, si prospetta una lunga pausa invernale, anche se Luciano Spalletti spera di averli pronti per un mese di gennaio che, molto probabilmente, potrebbe essere già decisivo per le sorti del campionato.

Alla ripresa, infatti, il Napoli in un solo mese sfiderà Inter, Juventus e Roma, mentre le altre due gare di gennaio saranno contro Sampdoria e Salernitana, anche queste molto insidiose. Questi mesi di sosta ‘forzata’, tuttavia’, in casa partenopea potrebbero essere contraddistinti anche dal calciomercato.

Walter De Maggio lancia il colpo di mercato del Napoli: “Prenderei Karsdorp e cederei in prestito Zanoli”

Walter De Maggio, infatti, direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli, ha lanciato una ‘proposta’ di mercato nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’: “Io, personalmente, farei un pensierino per Karsdorp, il quale ha rotto sia con la Roma che con Mourinho. Mi risulta che sull’olandese ci sia anche la Juventus”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Se fossi il Napoli, prenderei l’occasione di prendere Karsdorp a queste condizioni, mandando così a giocare Zanoli ad esempio a Lecce, piuttosto che nella Cremonese di Alvini”.