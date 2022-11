Napoli, colpo dal Bari: l’annuncio dell’agente

In casa Napoli, dopo la conclusione della prima parte di stagione, è arrivato un annuncio che interessa anche il Bari.

Il Napoli ha chiuso questa prima parte di stagione con la vittoria di sabato contro l’Udinese di Andrea Sottil. Con il successo contro il team friulano, gli azzurri hanno confermato il proprio vantaggio sul Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, infatti, sono secondi in classifica con un distacco di otto punti proprio dalla squadra guidata da Luciano Spalletti. Una volta arrivata la sosta di campionato per lasciare spazio all’ormai imminente Mondiale in Qatar, che comincerà domenica prossima, a tornare sotto la luce dei riflettori sarà sicuramente il calciomercato.

Già in questi giorni, di fatto, ci sono state attorno al Napoli di Spalletti più di qualche indiscrezione di mercato: dai rinnovi di Lobotka e Di Lorenzo alle voci su possibili interessamenti per Kvaratskhelia, Osimhen e Kim. Ma in casa partenopea non ci sono solo rumors per quanto riguarda possibili uscite.

Bari, l’annuncio dell’agente di Cheddira: “E’ un onore essere accostati al Napoli”

Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un possibile interessamento del Napoli per Cheddira del Bari. Proprio sul futuro dell’attaccante, ci sono state delle dichiarazioni a ‘Radio Crc’ del suo agente, Bruno Di Napoli: “E’ osservato un po’ da tutti, anche da club di Serie A, ma credo che tutto questo sia normale”.

L’agente di Cheddira ha poi concluso il suo intervento: “Napoli? E’ normale che venga fatta un’associazione tra il club partenopeo ed il Bari, ma credo che Walid debba fare il suo percorso. La strada è ancora lunga, ma è un onore essere accostati al Napoli”.