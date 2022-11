Mondiali, la decisione è ufficiale: scelto il sostituto, c’entra il Napoli

Nei prossimi giorni inizieranno ufficialmente i Mondiali di calcio. Il Napoli osserverà da vicino la situazione con alcuni giocatori protagonisti all’evento.

Mancano pochi giorni e inizieranno ufficialmente i Mondiali di calcio in Qatar. Come sempre c’è grande attesa per questo evento e c’è delusione in casa Italia. La Nazionale di Roberto Mancini non si è qualificata per questo evento per la seconda volta consecutiva, un evento storico e che vedrà assente la nostra nazionale.

L’Italia è stata eliminata clamorosamente ai Playoff contro la Macedonia del Nord, ma i Mondiali vedranno alcuni dei calciatori più forti al mondo. Da Messi a Cristiano Ronaldo fino ad altre nazionali e c’è curiosità su chi sarà la Nazionale che alzerà al cielo la rassegna iridata.

Una delle nazionali più forti è la Francia di Didier Deschamps, squadra campione del mondo in carica. La nazionale transalpina ha diverse assenze importanti, in primis il portiere del Milan Mike Maignan, ma anche la stella in difesa Varane e pilastri del centrocampo come Kante e Pogba.

Mondiali, Deschamps sorprende con le convocazioni

Il ct francese ha perso in queste ore anche il forte attaccante Nkunku, infortunato questa mattina dopo uno scontro di gioco. Deschamps ha ufficialmente sostituito il calciatore e ha scelto al suo posto l’attaccante dell’Eintracht Francoforte Randal Kolo Muani. Il calciatore, prossimo avversario del Napoli, andrà cosi ai Mondiali di calcio.

Il giocatore lascerà il ritiro del club tedesco e si aggregherà così agli uomini di Deschamps. Una scelta curiosa e i giocatori del Napoli potrebbero vedere ai Mondiali uno dei possibili avversari, una delle stelle della squadra qualificata per la Champions League.