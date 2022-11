Vieri spaventa i napoletani: la sentenza sullo scudetto e la Juventus

La Juventus ha incassato un altro parere favorevole sulla possibilità di riaprire ogni discorso relativo allo scudetto nella seconda parte

Il clima di fiducia nella Juventus è cresciuto tantissimo con le recenti sei vittorie consecutive in campionato. Un percorso che ha permesso alla squadra di Max Allegri di risalire in classifica e collocarsi nelle primissime posizioni. Qualcosa di lontanamente immaginabile nelle prime giornate quando la formazione torinese aveva mostrato evidenti difficoltà sia in Italia quanto soprattutto in Europa.

La squadra di Allegri, eliminata dalla Champions League, ha saputo però trovare la forza per tornare in alto in campionato e ora – come ha sottolineato anche Adrien Rabiot nel corso dell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’ – vuole sferrare l’attacco per giocarsi lo scudetto. Anche Christian Vieri è d’accordo nella possibilità di rosicchiare terreno.

Juventus, Vieri dà l’ok: “I bianconeri possono aggiudicarsi lo scudetto, sono capaci di vincere anche 9 partite di fila”

L’ex attaccante Christian Vieri, che in passato ha vestito anche la maglia della Juventus, ha elogiato la squadra di Max Allegri per il rendimento avuto prima della sosta. “Vincere sei partite di seguito non è mai facile”, ha detto.

Poi ha allargato il discorso sulla corsa scudetto: “Il Napoli ha un vantaggio di dieci punti ma questa Juventus può vincere lo scudetto. Dopo la sosta, i bianconeri recuperano Pogba, Chiesa e Di Maria. Se saranno aggressivi e fisicamente staranno bene possono farcela”.

Spiega, infine, un ulteriore motivo: “Se la squadra di Allegri rimane in carreggiata ha la forza anche per vincere 7-8 o 9 partite consecutive”. E su Kostic: “È fortissimo, davvero tanta roba”.