Mercato Napoli, Giuntoli non dorme mai: pronto un nuovo colpo a sorpresa

Il Napoli in queste settimane ha messo nel mirino diversi talenti. Spunta un nuovo obiettivo, Giuntoli è pronto a muoversi.

Nuovi innesti non sono previsti. Gennaio, in ogni caso, sarà un mese tutt’altro che di riposo per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il manager azzurro, infatti, durante la sessione invernale del mercato provvederà a monitorare una serie di profili e gettare le basi delle trattative da concretizzare poi in estate. La filosofia di base non cambierà: i riflettori, in tal sensori verranno puntati su elementi giovane e di grande prospettiva.

Uno di questi, ad esempio, è Tommaso Baldanzi che i partenopei hanno avuto modo di osservare dal vivo in occasione della partita contro l’Empoli. Il classe 2003, nell’occasione, ha dimostrato di avere personalità e nessun timore reverenziale nei confronti dei più quotati avversari. Giuntoli ha preso nota e nelle prossime settimane cercherà di organizzare un meeting insieme ai toscani, al fine di verificare la fattibilità dell’operazione.

Il club, in ogni caso, in questi giorni ha iniziato a battere una serie di strade alternative. Una di queste, ad esempio, porta a Lazar Samardzic valutato dall’Udinese intorno ai 20 milioni. Luciano Spalletti, dal canto suo, ha espresso il proprio gradimento nei suoi confronti ma il prezzo obbligherà la società a fare delle valutazioni e ragionare prima d farsi avanti. Da qui l’idea di seguire anche altri calciatori.

Napoli, si cerca un rinforzo per il centrocampo

Nel radar in particolare, stando a quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, è finito Ardon Jashari. Si tratta di un mediano di 20 anni abile sia in fase difensiva che in quella di rifinitura (4 assist in 17 apparizioni complessive). I contatti con il Lucerna, che lo valuta intorno ai 3 milioni, risultano in corso tuttavia prenderlo non si preannuncia facile, alla luce della concorrenza del Wolfsburg. Tanti nomi per Giuntoli, che al termine della stagione dovrà prendere una decisione definitiva su Tanguy Ndombele e Diego Demme.

Il primo, arrivato dal Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 32.5 milioni, non è ancora riuscito ad ambientarsi al meglio nella nuova realtà. Il secondo, invece, a causa dell’esplosione di Stanislav Lobotka è scivolato indietro nelle gerarchie di Spalletti e fin qui ha totalizzato appena 3 presenze per un totale di 19 minuti giocati. Il loro addio può portare linfa fresca al Napoli, che guarda al futuro. La filosofia alla base è destinata a non cambiare. Si continuerà a puntare su calciatori poco conosciuti dal grande pubblico ma dal sicuro avvenire.