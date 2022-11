Rivali Napoli, il Milan pronto a regalare il ‘colpo scudetto’ a Pioli

Il Milan sembra essere la più valida alternativa al Napoli. Il club rossonero continua a far bene, ma è protagonista anche sul mercato.

Il Milan di Stefano Pioli è probabilmente attualmente la rivale più accreditata del Napoli di Spalletti. I campioni d’Italia in carica hanno avuto diversi problemi in questa prima fase di stagione, vari stop fisici e una situazione tutt’altro che semplice per alcuni calciatori della prima squadra.

Negli ultimi anni il club rossonero ha perso calciatori a parametro zero di grande livello, basti pensare a Donnarumma, a Calhanoglu e al recente Frank Kessie. La società è ora alle prese con la grana legata al talento portoghese Rafa Leao. Il calciatore, miglior giocatore della scorsa stagione, è in scadenza nel 2024 e il club deve decidere presto se rinnovare o meno.

Intanto sono trascorsi mesi e la situazione è sempre più problematica. I Mondiali potrebbero attirare nuovi acquirenti e al momento il futuro di Rafa sembra sempre più lontano da Milano. I colleghi di El Chiringuito sono ormai certi che il futuro del calciatore è lontano dall’Italia e intanto si parla del possibile sostituto.

Milan, per il dopo Leao si pensa a Joao Felix

Paolo Maldini guarda ancora al Portogallo per trovare il sostituto di Leao e secondo il portale avrebbe messo nel mirino il gioiellino dell’Atletico Madrid Joao Felix. Il calciatore è considerato come uno dei principali talenti del calcio europeo, ma è recentemente finito dietro le gerarchie del Cholito Simeone.

Joao Felix è stato pagato oltre 100 milioni dai Colchoneros ed il Milan potrebbe piombare sul calciatore, solo in caso di cessione di Leao. Maldini studia le alternative, il futuro di Leao è tutto da decidere ma intanto c’è l’alternativa. Su Felix, oltre al Milan, è da registrare anche l’interesse della Juventus.