“Contatti con il Napoli?”: Cristiano Ronaldo, l’annuncio spiazza i tifosi

Il campione portoghese Cristiano Ronaldo fa ancora discutere. La stella dello United ha commentato ciò che è successo in estate.

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è stato come tutti, compreso il portoghese, si aspettavano. Il cinque volte Pallone d’Oro ha segnato, ma non ha inciso particolarmente, ma la seconda stagione è andata anche peggio. Cristiano si è ritrovato ai margini della squadra, il tecnico Ten Hag lo vede solo come un rincalzo e il calciatore, dopo alcune vicende, è stato anche messo fuori rosa.

Negli ultimi giorni il campione portoghese ha rilasciato una lunga quanto importante intervista ai microfoni di Piers Morgan, dichiarazioni dove CR7 ha parlato di tutto ed allo stesso tempo ‘ha praticamente salutato’ lo United. Parole che sanno di rottura, difficile tornare indietro ed un destino, dopo i Mondiali in Qatar, che appare segnato.

Ronaldo nel corso dell’intervista ha trattato di tanti aspetti ed ha citato anche i rumors che lo hanno accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri sono stati tra i club più accreditati dalla stampa al talento lusitano, ma alla fine non si è fatto nulla. Il calciatore ha parlato di questo e di altro.

Cristiano Ronaldo e gli accostamenti al Napoli

Il calciatore ha parlato cosi: “La stampa mi ha accostato in estate a Napoli e Sporting Lisbona, nel complesso si diceva che non c’erano molti club interessati. Forse è anche vero ma alla fine sono stato io a voler restare qui”.Il calciatore ha parlato anche della possibilità di giocare con la maglia del PSG con Lionel Messi.

Nel corso dell’intervista Cristiano ha parlato della possibilità di giocare con il suo più grande rivale e non ha affatto chiuso le porte: “Nella vita non si sa mai, perchè no. Per il club sarebbe una cosa straordinaria, anche solo nella vendita delle maglie (ride)”.