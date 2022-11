Il mercato del Napoli della scorsa estate è ancora sotto la luce dei riflettori, considerando che c’è stato un comunicato molto importante.

Il Napoli è stato sicuramente il vero protagonista di questi primi tre di stagioni. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, infatti, hanno dominato sia in Champions League che in campionato.

Infatti, i partenopei in Europa hanno vinto il proprio girone nettamente, mentre in Serie A guidano la classifica con ben otto punti di vantaggio, occupato dal Milan di Stefano Pioli. Per il Napoli, tranne per i suoi cinque giocatori impegnati ai prossimi Mondiali, adesso ci sarà una lunga pausa.

Questo super inizio da parte del team partenopeo è sicuramente figlio del grandissimo calciomercato effettuato la scorsa estate da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il Napoli, infatti, nonostante i tantissimi addii di calciatori chiave, è riuscito sia a rafforzarsi che a ridurre il proprio monte ingaggi. Proprio sulle strategie di mercato degli azzurri, c’è stato un comunicato ufficiale.

Mercato, il comunicato di Kama Sport che smentisce Libero: “Le scelte del Napoli non dipendono dal nostro software”

Il quotidiano Libero, infatti, nei giorni scorsi, aveva scritto che il Napoli sceglieva i calciatori grazie al software ‘Karma Sport’. Tuttavia la società ha diramato un comunicato ufficiale per smentire il giornale: “Non c’è mai stata nessuna intervista relativa alle dinamiche e alle attività di scouting della società sportiva SSC Napoli”.

La nota di ‘Karma Sport’ poi continua: “Le scelte del club partenopeo non dipendono dal nostro software. I fatti riportati e le presunte conversazioni citate (anche se non virgolettate) non corrispondono alla realtà, ma sono frutto dell’inventiva dell’autore”.