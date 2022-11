Doccia gelata Osimhen: l’ufficialità fa infuriare i tifosi

Dopo il premio Globe Soccer Awards come miglior giovane, per Victor Osimhen è arrivata una brutta doccia gelata.

Il Napoli ha concluso la prima parte di stagione come meglio non poteva, ovvero con il successo di sabato contro l’Udinese di Andrea Sottil. Con il successo contro i bianconeri, i partenopei hanno confermato il proprio vantaggio di otto punti sul Milan secondo.

Victor Osimhen, oltre al match contro i friulani, nelle ultime partite del 2022 si è letteralmente caricato il Napoli sopra le spalle. Il nigeriano, infatti, da quando è tornato dall’infortunio, è riuscito a segnare ben 7 gol in 6 gare.

Oltre alla gioia per questo suo grandissimo momento nel Napoli, per Osimhen è arrivata anche la bellissima notizia della vittoria della Globe Soccer Awards come miglior giovane. Ma se ieri ha ricevuto questo bellissimo riconoscimento, il centravanti nigeriano ha subito una delusione che ha fatto arrabbiare tantissimo i tifosi partenopei.

Doccia gelata per Osimhen: Kostic eletto miglior giocatore del mese di novembre

Il nigeriano, infatti, è arrivato secondo dietro a Kostic della Juventus nel premio del miglior calciatore del mese di novembre AIC. Ecco la nota che ufficializza il premio al serbo: “In una squadra che ha ritrovato coesione e brillantezza, ma che, percola di assense ataviche, crea ancora poche occasioni, il giocatore serbo è un approdo sicuro sulla fascia sinistra”.

Osimhen, ovviamente, avrebbe gradito questo premio, anche se tutta la sua concentrazione è rivolta verso la ripresa del prossimo 4 gennaio, ovvero quando il Napoli sfiderà a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi.