Colpo Napoli e beffa Juve: svelato il retroscena che ha fatto infuriare Agnelli

Il Napoli è stata una delle squadre più attive dell’ultima sessione di calciomercato. Gli azzurri hanno realizzato acquisti di qualità.

L’ultima sessione di calciomercato ha visto il Napoli tra le assolute protagoniste. Il club azzurro ha venduto e comprato molto, liberandosi dei calciatori con ingaggi più esosi ed acquistando giovani talenti. Da Kim a Kvaratskhelia, l’elenco dei colpi è molto ampio e la società ha lavorato fino all’ultimo giorno di mercato. Il mercato del club partenopeo è stato di grandissimo livello ed il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha realizzato operazioni straordinarie.

Una delle operazioni che ha, senza dubbio, più emozionato i tifosi azzurri è stata quella che ha portato all’arrivo di Giacomo Raspadori, probabilmente il miglior giovane talento del calcio italiano. Numeri straordinari e un’operazione, neanche troppo lampo, che ha permesso a De Laurentiis di anticipare la concorrenza.

Il Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stato abile e molto deciso, pronto a chiudere subito con il Sassuolo, accontentando le richieste del club neroverde. Sul calciatore c’era anche il forte interesse della Juventus, ma gli azzurri hanno avuto senza dubbio un approccio più convincente.

Calciomercato Napoli, azzurri scatenati

Lo schema del club è stato molto deciso e Spalletti ha così avuto a disposizione calciatori di livello in tutto il reparto offensivo. Oltre a Raspadori il club si è assicurato, a condizioni vantaggiose, anche il Cholito Simeone ed i due sono stati tra i migliori calciatori di questo inizio stagione.

Ora, sottolinea la rosea, anche a gennaio, la società partenopea potrebbe proporre un approccio simile per Davide Frattesi. Gli azzurri lavorano ad anticipare la concorrenza con un’importante offerta di calciomercato. Il campionato è fermo per la sosta, ma la capolista è al lavoro per provare a rinforzare ancora di più la squadra di Spalletti.