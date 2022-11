Serie A, spunta la classifica finale: la posizione del Napoli

La Serie A tornerà nel 2023, ma è ‘spuntata’ una classifica che non può non far sorridere il Napoli di De Laurentiis.

Il Mondiale in Qatar è ormai cominciato da due giorni e delle squadre di club, ovviamente, si sta parlando molto meno. Le notizie che circolano sono quelle di mercato ed alcune indiscrezioni riguardano anche la squadra guidata da Luciano Spalletti.

Attorno al Napoli, infatti, sono circolate alcune voci di mercato: tra interessamenti delle big europee per Osimhen, Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, passando per i probabilissimi rinnovi di Lobotka e Di Lorenzo, alle possibile richiesta di Diego Demme di andare in un altro club per giocare con più continuità.

Anche se, a meno di improvvisi cambiamenti delle prossime settimane, il centrocampista tedesco, così come Gianluca Gaetano, dovrebbe terminare questa stagione nel Napoli di Spalletti. Proprio sul team partenopeo sta circolando un dato statistico che sta facendo sognare tutti i tifosi azzurri.

Serie A, la classifica di un portale premia il Napoli di Spalletti

Secondo la classifica stilata dal sito ‘FiveThirtyEight’, il Napoli vincerà lo Scudetto con 87 punti, mentre Inter e Milan arriverebbero seconde con 9 punti di svantaggio. La Juventus, invece, sarebbe ancora più staccata, visto che terminerebbe il campionato al quarto posto con 69 punti totalizzati.

Questa classifica è stata stilata da ‘FiveThirtyEight’, portale specializzato in analisi e statistiche, tramite un algoritmo che segue il Soccer Power Index. L’ SPI è un sistema di valutazione che considera tutte le varie formazioni, analisi, risultati, prestazioni e statistiche.