“Non andrà mai via…”: calciomercato Napoli, rivelazione improvvisa

Il Napoli ragiona anche in ottica calciomercato e, proprio a tal proposito, è arrivata una rivelazione improvvisa: la notizia farà piacere ai tifosi.

Il Napoli, per cui tra pochi giorni riprenderanno gli allenamenti con i calciatori che non sono impegnati nei Mondiali in Qatar, sta nel momento di pausa ragionando anche in ottica calciomercato. A tal proposito sono arrivate parole che faranno piacere ai tifosi.

Luciano Spalletti, da una parte, si prepara a riaccogliere i suoi per gli allenamenti che riprenderanno a giorni in vista del ritorno in campo tra Serie A e Champions League.

Dall’altra parte, invece, Cristiano Giuntoli ragiona sulle migliori possibilità da cogliere sul mercato. Proprio in merito a questo ambito c’è chi ha rilasciato dichiarazioni che faranno sorridere i tifosi azzurri. Specialmente dopo le ultime indiscrezioni di mercato che sono circolate.

Calciomercato Napoli, rivelazione da parte dell’ex tecnico Saurini: “Non credo possa andar via”

Così ha, quindi, parlato Giampaolo Saurini ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ nel corso del programma ‘Radio Punto Nuovo Show’: “Gaetano e Zerbin hanno poco spazio, ma il Napoli è una macchina che gira troppo bene per essere modificata anche nelle minime cose. Spalletti ha un meccanismo perfetto tra le mani e nessuno al mondo interverrebbe su una perfezione simile”.

Ha poi aggiunto: “Il Napoli è una squadra godibile, si diverte e diverte tutte le squadre in campo. Gaetano e Zerbin li conosco benissimo, sono due ragazzi formidabili. Conoscendo Gianluca, da napoletano, non credo possa mai andar via in prestito nell’anno che il Napoli può vincere lo Scudetto“.

“È la sua squadra del cuore – ha concluso l’ex tecnico del Napoli Primavera – sono sicuro che sarebbe disposto anche a giocare poco pur di restare in un anno simile. Per Alessio il discorso può essere diverso, ma molto dipenderà anche dalla gestione che ne faranno Spalletti e Giuntoli”.