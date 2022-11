“Resta qui, è inutile”: calciomercato Napoli, De Laurentiis gelato

Le parole del presidente spiazzano il Napoli e soprattutto Aurelio De Laurentiis, intenzionato a prendere il giocatore a gennaio

Aurelio De Laurentiis ha intenzione di continuare a rinforzare il Napoli, nonostante si sia trovata una quadra più che giusta. E’ chiaro che si può trattare di operazioni un po’ più di contorno, senza intaccare l’ossatura e l’equilibrio raggiunto in questi primi mesi di stagione. Vuol dire che il club partenopeo può continuare a investire su profili interessanti, giovani, in rampa di lancio o comunque ‘semisconosciuti’.

Uno di questi giovani seguiti dalla dirigenza del club partenopea è Joan Gonzalez, centrocampista del Lecce classe 2002. Tra l’altro, il suo contratto in scadenza sembra essere il 30 giugno 2023 e non è ancora arrivato il rinnovo. Questo mettere il Napoli in una situazione favorevole, ma proprio di quest’interesse ha parlato Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce.

Napoli, le parole di Sticchi Damiani su Gonzalez

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal‘ su Radio Kiss Kiss Napoli: “L’altro giorno in conferenza lo abbiamo ribadito e oggi lo confermo, i nostri gioielli, i nostri giocatori che stanno facendo bene a gennaio non si muovono. Nemmeno Gonzalez, fare ipotesi è inutile”. Poi prosegue: “Sta facendo un campionato strepitoso e oggi è in Serie A mentre l’anno scorso giocava in Primavera”.

Parole chiare del presidente del Lecce che per adesso mette un veto sulla cessione di Gonzalez. Sicuramente andranno ridiscussi i termini del contratto, visto che il centrocampista spagnolo si sta facendo apprezzare molto. In questa stagione ha disputato sedici partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando un gol e siglando anche due assist.