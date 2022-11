Napoli, l’azzurro può dire addio: il club di A sogna il gran colpo

Il Napoli di Spalletti vive come tutti i club la pausa per i Mondiali in Qatar. In casa azzurra si discute sul calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è primo meritatamente in Serie A. Gli azzurri hanno stravolto la formazione titolare rispetto alla squadra dello scorso anno, ma ha trovato subito l’amalgama decisiva. Il club azzurro ha chiuso il 2022 con una serie di vittorie che gli ha il regalato un primato in solitaria, nettamente davanti alle avversarie.

Uno dei principali pregi del tecnico toscano è stato quello di sfruttare tutta la rosa lanciando nuovi acquisti e calciatori più esperti e provando anche diversi giovani, come ad esempio Zanoli, Gaetano e Zerbin. Il trequartista azzurro, ex talento della squadra Primavera, è forse tra coloro che ha trovato poco spazio, insidiato dai talentuosi trequartisti azzurri.

Spalletti gli ha dato qualche scampolo di gara, ma fatica a trovare spazio. Gaetano potrebbe quindi partire a gennaio, e andare in un club che gli consenta di giocare di più. Sia il club che il calciatore ed il suo staff stanno facendo determinate valutazioni e presto potrebbero decidere sul suo futuro.

Napoli, Gaetano torna alla Cremonese?

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la Cremonese è pronta a intervenire pesantemente sul mercato e aiutare Alvini a preparare al meglio la seconda parte di stagione. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare due o tre rinforzi per il club lombardo.

Per la difesa piace il difensore della Sampdoria Colley mentre potrebbero arrivare importanti rinforzi a centrocampo. Il club di Alvini pensa a Filippo Ranocchia per la regia mentre sulla trequarti la società sogna il ritorno di Gianluca Gaetano. Opzione difficile, ma non impossibile con la Cremonese che spera in un nuovo prestito.