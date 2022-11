Napoli, il 2023 si preannuncia fantastico: l’annuncio fa gioire i tifosi

Il Napoli, reduce da una prima parte di stagione super, si prepara a vivere un 2023 da sogno. Arrivata la notizia che fa esultare la città.

La prima parte della stagione è stata da incorniciare, producendo risultati al di là di ogni più rosea aspettativa. In campionato, ad esempio, il Napoli è primo con 8 punti in più rispetto al Milan secondo ed il miglior attacco del torneo (37 reti realizzate). In Champions League, invece, sono arrivate 5 vittorie su 6 partite che hanno consentito di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale da testa di serie. Un ruolino di marcia eccellente, che il club intende consolidare nel corso del 2023. Un anno che si preannuncia fantastico per i tifosi.

La squadra infatti, dopo il restyling estivo voluto dalla dirigenza, è diventata ancora più competitiva dando dimostrazione di poter ambire davvero a qualsiasi trofeo. In Serie A il distacco dalle inseguitrici è notevole mentre l’avventura europea, a febbraio, proporrà il confronto con l’Eintracht Francoforte. Non proprio il peggiore degli avversari possibili. Le condizioni per ottenere nuove vittorie prestigiose e dare la caccia allo scudetto e alla Champions, quindi, ci sono tutte.

Le buone notizie, per i supporter partenopei, non terminano qua. Il 23 marzo, infatti, lo stadio “Maradona” ospiterà la gara che vedrà l’Italia del Ct Roberto Mancini affrontare l’Inghilterra valevole per la qualificazione agli Europei del 202. Un confronto di prestigio, fortemente voluto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e reso possibile dalle ottime condizioni in cui attualmente versa l’impianto di Fuorigrotta. Oggi, poi, è arrivata un’altra buona notizia per la città.

Napoli, a maggio arriva il Giro d’Italia

Il Giro d’Italia, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, l’11 maggio farà tappa proprio a Napoli. La carovana rosa, in particolare, attraverserà l’area del Vesuvio, Pompei, la costiera amalfitana e quella sorrentina, il Parco archeologico d’Ercolano e la Reggia dei Portici. Il tutto, contribuendo a valorizzare e promuovere alcune delle meraviglie ambientali eculturali presenti sul territorio.

Un’ulteriore soddisfazione per la città, che a gennaio si riverserà in massa a Milano in occasione del big match in programma contro l’Inter risalita al quinto posto ma ancora a -11 dalla vetta. Per la squadra di Luciano Spalletti, l’occasione giusta per allungare la striscia di risultati utili consecutivi e fermare l’avanzata di una delle rivali più temibili.