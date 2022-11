Napoli, Spalletti cambia tutto: svolta tattica, spiazzati i tifosi

Il Napoli inizierà a breve la preparazione per il 2023. Il tecnico Spalletti ha l’obiettivo di migliorare la squadra con nuove soluzioni.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande rivelazione di questa prima fase della stagione. La squadra ha ceduto diversi protagonisti nell’ultima sessione di calciomercato. Nonostante ciò non sono stati fatti passi indietro ed anzi la squadra è migliorata.

I nuovi acquisti si sono integrati subito, alcuni hanno dato un apporto già decisivo e il club partenopeo guida nettamente la classifica di Serie A. Il Napoli è arrivato alla sosta con ben 8 punti di vantaggio sugli avversari, numeri spaventosi e che vedono nel 2023 gli azzurri come i principali candidati allo scudetto.

Il reparto offensivo del club partenopeo è spaventos: Kvaratskhelia ed Osimhen stanno avendo un rendimento fenomenale, ma anche quando non hanno giocato loro, i cosiddetti ‘rincalzi’ come Raspadori e Simeone hanno stupito tutti. Numeri fantastici per la squadra partenopea, dominatrice in Italia ed in Europa dove ha raggiunto senza difficoltà gli Ottavi di finale di Champions League.

Napoli, Spalletti cambia tutto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del futuro di Giacomo Raspadori. Il calciatore, con l’inserimento di Osimhen, ha trovato meno spazio e non ha convinto del tutto nel suo ruolo da esterno sinistro. Nel 2023 Spalletti avrà come obiettivo trovare una nuova collazione tattica all’ex Sassuolo.

La società di De Laurentiis ha investito ben 35 milioni di euro per il suo cartellino e ora non può permettersi di tenerlo troppo tempo in panchina. Da qui urgono nuove soluzioni ed il tecnico toscano varia diverse possibilità (che magari vedrà durante la sosta) con l’obiettivo di accrescere il suo materiale offensivo.