“Sarebbe bellissimo”: Delirio Napoli, spunta il folle ritorno per lo scudetto

Il Napoli accarezza da vicino il sogno del massimo traguardo a fine stagione in Serie A e spunta l’idea per un ritorno romantico.

Per dodici lunghi e soddisfacenti anni ha indossato la maglia del Napoli, la quale ha difeso anche in qualità di innamorato capitano. Marek Hamsik ha lasciato l’azzurro nel gennaio del 2019, ma ha mantenuto un legame molto stretto con la squadra e anche con la città, infatti ha un appartamento di proprietà non lontano dal Centro Sportivo degli azzurri e spesso vi è tornato.

Con la fascia al braccio, Hamsik ha vissuto ogni tipo di esperienza a Napoli e alzato al cielo anche dei trofei, mancando però quello più importante e desiderato, ovvero il campionato di Serie A. Un obiettivo che gli azzurri stanno effettivamente accarezzando, sebbene la stagione sportiva si sia interrotta ancor prima della chiusura del girone d’andata.

Dopo 15 giornate disputare, il Napoli di Luciano Spalletti è primo in classifica solitario con +8 punti sulla seconda, ovvero il Milan di mister Pioli.

Marek Hamsik al Napoli per quattro mesi: la suggestiva proposta in diretta

L’ex Team Manager del Napoli, Paolo De Matteis, è intervenuto ai microfoni di ‘Campania Sport’ in onda su ‘Canale 21’ e ha commentato il possibile ritorno in azzurro di Marek Hamsik per provare a raggiungere insieme il traguardo più ambito: “Lo slovacco vorrebbe giocare ancora un paio di anni e poi diventare l’ambasciatore del Napoli. La partita di addio al calcio vuole farla al Maradona ovviamente“.

Da qui De Matteis lancia l’iniziativa: “Sarebbe bellissimo e meritatissimo un contratto di quattro mesi per fargli vincere il campionato in azzurro. Lui ha ancora casa a Napoli e non la lascia, perché vi torna appena può così come Dries Mertens. Entrambi sono nella storia del Napoli, hanno scritto pagine indelebili per il club azzurro”.