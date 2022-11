😱 Napoli, l’annuncio fa tremare i tifosi: sta accadendo in questi istanti

Il Napoli riflette sulle prossime operazioni di mercato: arrivato l’annuncio che fa preoccupare i tifosi. Due giocatori possono salutare.

A gennaio, salvo sorprese, non ci saranno innesti. La rosa allestita nella scorsa estate ha dimostrato di essere competitiva ai livelli più alti e l’unico calciatore finito concretamente nel mirino, ovvero Pasquale Mazzocchi, ha subito un grave infortunio che lo costringerà a restare fuori fino a febbraio. Il Napoli approfitterà quindi della sessione invernale del mercato per gettare le basi delle operazioni da concretizzare poi in estate. Periodo durante il quale potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione.

Sono infatti numerosi gli elementi a disposizione di Luciano Spalletti finiti nel mirino delle principali big europee. È il caso, ad esempio, di Victor Osimhen tra i principali trascinatori degli azzurri nella prima parte della stagione. Per lui, in particolare, 10 reti e 3 assist in 14 apparizioni complessive. Numeri da top player vero, che lo hanno fatto tornare nei radar del Manchester United alla ricerca di una punta di caratura internazionale.

I Red Devils già negli scorsi mesi avevano fatto qualche passo in avanti, senza tuttavia riuscire a trovare l’intesa economica con i partenopei. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe tenerlo tuttavia, nel frattempo, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: 100 milioni cash senza contropartite, prendere o lasciare. Un prezzo alto, accessibile soltanto ad una ristretta cerchia di squadre tra cui proprio gli inglesi. Occhio, inoltre, anche alla possibile partenza di Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, possibile la partenza di Osimhen e Kvaratskhelia

Il georgiano, preso per 10 milioni dalla Dinamo Batumi, si è imposto subito nella nuova realtà fornendo un contributo determinante per la causa azzurra (8 gol e 10 passaggi vincenti). Su di lui c’è mezza Premier League, intenzionata a strapparlo al Napoli quanto prima. Anche in questo caso, però, per portarlo via dall’Italia servirà un assegno sostanzioso da 3 cifre. Nonostante le alte richieste economiche del Napoli, le due cessioni restano comunque possibili.

A confermarlo è il ‘Mattino’, secondo cui “c’è la corsa a chiedere il prezzo di Kvara e Osimhen”. Intermediari addirittura, si legge nell’edizione odierna del quotidiano, “sono in azione per il nigeriano in vista della prossima esatte dove Victor sarà uno dei pezzi pregiati del mercato. Nessuno in Serie A può permetterseli”. De Laurentiis, come detto, osserva in attesa di ricevere proposte intriganti. Non c’è alcuna fretta di vendere. Le casse del club sono sane e non necessitano di nuovi capitali. Se addio sarà , è perché la dirigenza avrà già in mano adeguati sostituti.