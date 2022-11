Napoli-Juve, la notizia farà impazzire i tifosi: è ufficiale

Il Napoli affronterà la Juventus il 13 gennaio ma non solo. Annunciato un altro incontro tra i due club: ufficiale la notizia.

Il prima parte della stagione è stata da sogno, al di là di ogni più rosea aspettativa. In Champions League, ad esempio, sono arrivate 5 vittorie su 6 partite che hanno consentito di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale da testa di serie. In campionato, invece, sono già rispettivamente 8 e 10 i punti di vantaggio sul Milan secondo e sulla Juventus terza. Due rivali che, a partire da gennaio, proveranno a rilanciarsi in modo tale da avvicinarsi alla vetta.

I rossoneri, alla ripresa del campionato, ospiteranno la Salernitana mentre i bianconeri faranno visita alla Cremonese. Per i partenopei, invece, è in programma la trasferta sul campo dell’Inter risalita al quinto posto ma ancora a -11 dal primo posto. Un impegno complicato, quest’ultimo, che obbligherà gli azzurri a ricominciare subito con le marce alte. Gennaio, poi, prevede tante altre sfide di fondamentale importanza per l’ambiente partenopeo.

Ben tre di queste, addirittura, vedranno protagonisti il Napoli e la Juventus. Le due squadre, in Serie A, si affronteranno il 13 dello stesso mese in un match che già da ora si preannuncia decisivo in ottica scudetto. Un crocevia da non fallire soprattutto per Massimiliano Allegri. Un’ulteriore scivolone, infatti, comprometterebbe in maniera definitiva i sogni della Vecchia Signora di conquistare il tricolore. E non finisce qua, perché oggi è stata ufficializzata la notizia che farà impazzire i tifosi.

Napoli, ben tre sfide contro la Juventus in pochi giorni

Il 10 (quindi tre giorni prima della sfida in programma allo stadio “Maradona”) andrà in scena l’ottavo di finale della Coppa Italia Primavera che vedrà protagonisti in campo proprio la Juventus ed il Napoli. E non finisce qua, perché le formazioni torneranno poi ad incrociarsi il 14 gennaio nell’ambito della quattordicesima giornata del campionato di categoria. Ben 3 sfide in appena 5 giorni.

Gare che il Napoli, in ogni sua articolazione, intende vincere in modo tale da continuare a far sognare la propria tifoseria e rendere magico il 2023. Mai come quest’anno, infatti, ogni trofeo appare alla portata. La strada che conduce ai trofei è ancora lunga ma la società ha dimostrato, attraverso la pianificazione e le scelte di mercato condotte in estate, di essere matura per una grande vittoria. Servirà continuità ma intanto le premesse per alzare al cielo qualcosa ci sono tutte.