Roma, addio Karsdorp: Mourinho ha scelto il sostituto, avviati i contatti

La Roma si prepara a cedere Karsdorp alla riapertura del mercato. Contatti già avviati per il suo sostituto, scelto da Mourinho in persona.

Il primo rinforzo è stato già preso. Ola Solbakken ha firmato un contratto fino al 2027 e si unirà alla compagnia ad inizio anno. Un colpo a parametro zero, poco impattante sui bilanci del club (guadagnerà un milione) ma importante per la Roma perché consentirà di allungare le rotazioni nel reparto offensivo. Adesso l’obiettivo del direttore generale Tiago Pinto è quello di regalare a José Mourinho un esterno capace di rimpiazzare Rick Karsdorp.

L’olandese, dopo l’attacco ricevuto dal tecnico portoghese al termine della gara pareggiata contro il Sassuolo, è finito fuori rosa. La dirigenza, nei giorni scorsi, ha tentato di mediare tra le parti al fine di ricucire lo strappo. Niente da fare. L’allenatore originario di Setubal ha chiesto l’immediata cessione dell’ex Feyenoord. Il quale, per tutta risposta, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti.

La frattura è quindi netta ed il divorzio andrà in scena nel corso della sessione invernale del mercato. La Juventus, alla ricerca di un alter-ego di Juan Cuadrado, ha cominciato a valutare l’idea di ingaggiarlo ma soltanto in prestito. Un’ipotesi poco gradita dai capitolini, che preferirebbero cederlo a titolo definitivo in modo tale da incamerare risorse fresche. La Roma, intanto, ha individuato il suo eventuale sostituto. Il nome cerchiato in rosso, in particolare, è quello di Alvaro Odriozola.

Roma, è Odriozola il sostituto di Karsdorp

L’ex Fiorentina ha vissuto una prima parte di stagione da spettatore non pagante al Real Madrid. Carlo Ancelotti, infatti, non lo ha mai impiegato né in Liga né in Champions League. Soltanto qualche apparizione nelle amichevoli estive, e stop. Da qui la decisione dello spagnolo di andare via e provare nuove esperienze. Roma, in tal senso, rappresenta una meta più che gradita. I primi contatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sono stati avviati nelle scorse ore.

Le Merengues, in occasione del meeting, si sono dette disponibili a farlo partire con la formula del prestito. Le possibilità di produrre la fumata bianca, quindi, ci sono tutte. Ora serve l’ultimo sprint per tagliare il traguardo e soddisfare Mourinho. Il suo placet è già arrivato. Karsdorp, ormai, può essere considerato il passato sulla fascia destra.