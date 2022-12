Napoli, Giuntoli si cautela: addio Demme? C’è già il sostituto

Il Napoli deve fare i conti con la richiesta di Demme di essere ceduto. Giuntoli, intanto, ha già individuato il suo possibile sostituto.

A gennaio non sono previsti botti di mercato. La rosa, allestita dal Napoli in estate, ha infatti dimostrato di essere più competitiva rispetto al passato e di non avere bisogno di correttivi in corsa. Inoltre l’unico giocatore davvero adocchiato, Pasquale Mazzocchi, ha rimediato un infortunio che ha fatto scemare l’interesse azzurro. Tutto, in ogni caso, dipenderà da Diego Demme e dalla sua decisione di restare, o meno, alla corte di Luciano Spalletti.

L’ex Lipsia, in questa prima parte della stagione, ha recitato il ruolo della comparsa: appena 3 presenze, per un totale di 19 minuti trascorsi in campo. Troppo poco per chi, fino a due anni fa, era abituato ad essere il regista principe della formazione. Il suo futuro, al momento, è tutto da scrivere. Il calciatore, infatti, nei giorni scorsi ha fatto sapere alla dirigenza di voler andare via e tornare protagonista in un’altra squadra.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dal canto suo, non si è opposto alla cessione ma lo farà partire soltanto a condizione di ricevere una proposta intrigante dal punto di vista economico. Tradotto: milioni sonanti e addio a titolo definitivo. Sulle sue tracce c’è il Valencia che, su input di Gennaro Gattuso, ha iniziato a muoversi valutando il colpo. I partenopei, intanto, hanno già individuato il suo eventuale sostituto: Ivan Ilic del Verona.

Napoli, se parte Demme ecco Ilic

Il serbo, impegnato al Mondiale con la propria nazionale, piace molto sia a Giuntoli che a Spalletti. Un profilo giovane, pronto per esibirsi in palcoscenici più importanti ma con ancora ampi margini di crescita. Il Napoli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha sondato il terreno in vista di un possibile affondo ad inizio 2023. Gli scaligeri, con cui i rapporti sono ottimi dopo l’operazione-Simeone, lo valutano intorno ai 20 milioni.

Giuntoli, dal canto suo, punto a prenderlo con la formula del prestito aggiungendo magari poi il diritto o l’obbligo di riscatto. Si vedrà più avanti. Intanto c’è da registrare l’interesse del Napoli nei confronti del classe 2001, più volte in passato finito nel mirino della Lazio. Gli azzurri sono alla finestra: se Demme dirà addio, allora si andrà all-in su Ilic.