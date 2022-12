😱 Napoli, tifosi e club spiazzati: l’annuncio dal Qatar è una batosta

Il Napoli si trova in Turchia per preparare la prossima ripresa del campionato, ma dal Qatar è arrivato un annuncio che fa preoccupare.

Il Napoli si trova ad Antalya per preparare al meglio la ripresa del prossimo campionato. Gli azzurri resteranno in Turchia fino al prossimo 13 dicembre, dove giocheranno due amichevoli: la prima contro la squadra di casa, ovvero l’Antalyaspor, la seconda contro il Crystal Palace.

Luciano Spalletti spera che in questi giorni in Turchia riescano a far ricaricare le batterie alla squadra, la quale ha disputato una prima parte di stagione assolutamente. Nel Napoli, di fatto, bisogna registrare già il rientro con il resto del gruppo di Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, ha finalmente recuperato dalla lombalgia acuta rimediata contro il Liverpool.

Rrahmani, invece, sta svolgendo ancora del lavoro differenziato per colpa dell’infortunio agli adduttori rimediato nel match dello scorso ottobre contro la Cremonese. Spalletti ha a propria disposizione quasi tutta la squadra. In Turchia, infatti, mancano i cinque giocatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali al Mondiale. Proprio dal Qatar, per i partenopei è arrivato un annuncio molto importante.

Napoli, l’annuncio di Kim Min-Jae: “Contro il Brasile giocherò anche con un strappo muscolare”

Kim Min-Jae, infatti, dopo il successo della sua Corea del Sud contro il Portogallo, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Se ci sarò contro il Brasile? Devo attendere e vedere. Penso di poter giocare, almeno una volta, anche con uno strappo muscolare. Voglio scendere in campo anche se il mio corpo è lacerato”.

Il difensore centrale ha poi continuato il suo intervento: “E’ stato difficile guardare la partita seduto in panchina, ma tutti i miei compagni hanno giocato bene e siamo riusciti a qualificarci per gli ottavi di finale. Ora dobbiamo prepararci al meglio per il prossimo turno”.