🏆 Spalletti lo fa un’altra volta: Napoli, la mossa che vale lo scudetto

Il Napoli sogna dopo la nuova mossa messa in atto dal tecnico Spalletti. La decisione può rivelarsi decisiva nella corsa verso lo scudetto.

Le vacanze, ormai, sono finite già da qualche giorno per i giocatori del Napoli non convocati per il Mondiale. Il gruppo si è ritrovato a Castel Volturno mercoledÏ mentre giovedÏ è volato alla volta della Turchia, dove fino al 13 dicembre lavorerà al fine di preparare al meglio la seconda parte della stagione. Ventotto i giocatori convocati, compresi Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia che hanno ormai del tutto smaltito i rispettivi infortuni.

Ad Antalya la squadra, come riportato da ‘Il Corriere del Mezzogiorno, sta svolgendo un programma di lavoro molto simile a quello del ritiro estivo. Finora i risultati sono stati ottimi. Da qui la decisione di ripeterlo, senza cambiare nulla. Il tutto si traduce quindi in sedute intense (anche doppie) comprensive di attività aerobiche, esercizi volti a migliorare la gestione del pallone in fase di costruzione della manovra e le classiche particelle conclusive. Tutto il necessario, cioè, per riprendere confidenza con il campo dopo alcune settimane di relax utili per ricaricare le batterie.

La squadra, nella giornata odierna, si allenerà sia la mattina che di pomeriggio sotto lo sguardo attento del tecnico Luciano Spalletti. Il quale, nell’occasione, chiederà ai propri calciatori di giocare con pochi tocchi così da migliorare ulteriormente la qualità del gioco azzurro. Tutto studiato nei minimi dettagli, niente è stato lasciato al caso. La prima parte della stagione è stata da sogno ma da gennaio in poi servirà fare ancora meglio.

Napoli, squadra al lavoro in Turchia

Due le amichevoli che i partenopei sosteranno nei prossimi giorni. Il 7, ad esempio, si terrà quella con i padroni di casa dell’Antalyaspor attualmente undicesimi nel campionato turco. L’11, invece, il Napoli scenderà in campo contro il Crystal Palace di Patrick Vieira. Un appuntamento di livello, che consentirà al Napoli di mettere ulteriore benzina nelle gambe e avvicinarsi ancora di più alla forma migliore.

A metà dicembre gli azzurri rientreranno poi in città , dove si svolgerà la seconda parte del ritiro invernale. Il 17 è in programma un’altra amichevole, stavolta con il Villarreal dei grandi ex Pepe Reina e Raul Albiol. L’Inter, intanto, resta all’orizzonte. A partire dal 4 gennaio si farà di nuovo sul serio. E servirà partire subito forte per frustrare i sogni di gloria del Milan e della Juventus.