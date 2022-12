Rivali Napoli-Milan, Pioli in guai seri: recupero ancora distante

Il Milan riprenderà il campionato con il match contro la Salernitana, ma per Stefano Pioli non ci sono delle buone notizie.

Il Napoli ha letteralmente dominato la prima parte di stagione. L’unica squadra che ha tenuto il passo dei partenopei, almeno fino alle ultime gare del 2022, è stato sicuramente il Milan di Stefano Pioli, visto che il distacco in classifica per alcune settimane è stato di 3 punti, ovvero lo scontro diretto di San Siro vinto dagli azzurri.

I rossoneri, di fatto, si sono stoccati nell’ultimo scorcio di campionato prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Il Milan, infatti, in poche settimane ha prima perso contro il Torino e poi ha pareggiato contro la Cremonese.

Tuttavia anche i successi contro Spezia e Fiorentina sono stati molto sofferti, considerando che i gol vittoria per entrambe le partite sono arrivati nei minuti di recupero. Il Milan alla ripresa giocherà in trasferta contro la Salernitana di Davide Nicola, ma per Stefano Pioli non ci sono delle grandi notizie.

Milan, brutte notizie per Stefano Pioli: sono ancora distanti i recuperi di Ibrahimovic e Florenzi

Secondo quanto riportato da ‘Milannews.it’, infatti, Zlatan Ibrahimovic in settimana tornerà a Milanello, ma non lavorerà ancora con il resto del gruppo. Il fuoriclasse svedese, di fatto, continuerà a svolgere ancora delle terapie per poi raggiungere la squadra a Dubai. Oltre aal centravanti, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di un altro giocatore.

Alessandro Florenzi, infatti, deve ancora recuperare dall’infortunio alla coscia che lo tiene fermo ai box dallo scorso settembre. In attesa che recuperino questi due calciatori, in casa Milan è tutto pronto per il ritiro di Dubai. Il team meneghino, infatti, sarà negli Emirati Arabi Uniti dall’11 al 20 dicembre.