Caos Napoli, la sentenza è durissima: c’è il comunicato ufficiale

Il Napoli sta effettuando una sorta di secondo ritiro stagionale in Turchia, ma in queste ore c’è stato un duro comunicato ufficiale.

Il Napoli, dopo essersi ritrovato Castel Volturno nella giornata di mercoledì, è volata alla volta di Antalya. Gli azzurri resteranno in Turchia fino al prossimo 13 dicembre. I partenopei in questo lasso di tempo giocheranno due amichevoli: la prima contro la squadra di casa, ovvero l’Antalyaspor, mentre la seconda contro il Crystal Palace.

Una volta tornati in Italia, il Napoli disputerà altre due amichevoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Se per la prima già si conosce l’avversario, ovvero il Villarreal degli ex Albiol e Reina, per conoscere la seconda bisogna aspettare ancora qualche giorno.

Secondo alcune indiscrezioni, la squadra in questione sarà o il Lille, l’ex team di Victor Osimhen, o un’ altra spagnola. Spalletti spera che queste gare aiutino i suoi uomini a recuperare la miglior forma, anche perché a gennaio sono in programma sfide con squadre come Inter, Juventus e Roma. In queste ore, tuttavia, è arrivato un comunicato ufficiale che non porta con sé delle ottime notizie.

Napoli, il comunicato ufficiale della Questura: “Emessi 8 Daspo”

Il Questore di Napoli, infatti, ha emesso ben 8 provvedimenti di divieto di accesso ad eventi sportivi. Queste decisioni sono relative ad episodi avvenuti in occasione della partita dello scorso 16 ottobre tra il Napoli ed il Bologna. Una sanzione è particolarmente grave, visto ha una durata di ben 6 anni. Il tifoso napoletano in questione, denunciato in secondo momento, prima dell’inizio della gara, aveva infatti colpito con un calcio uno steward che gli aveva negato l’accesso al settore ospiti.

Da sottolineare un altro Daspo di 2 anni per un napoletano, reo di essere stato trovato, e poi denunciato, perché trovato in possesso di un coltello. Altri 6 provvedimenti sono stati emessi nei confronti di altrettante persone per aver scavalcato da un settore all’altro dell’impianto di Fuorigrotta.