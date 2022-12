Caos Juve, nuovi guai in arrivo: interviene Cristiano Ronaldo

Le vicende in casa Juve stanno tenendo con il fiato sospeso i tifosi del club bianconero e non solo. Si attendono importanti novità.

Gli ultimi giorni in casa Juve sono stati tutt’altro che semplici. Alcuni tra i rappresentanti più importanti della società hanno annunciato le dimissioni nel corso dell’ultimo Cda, una situazione che genera molta preoccupazione tra i tifosi. Ogni giorno che passa spuntano nuovi problemi e il cambio all’interno della società non ha cambiato molto.

La Procura di Torino ha rilasciato avvisi di garanzia nei confronti di persone come Andrea Agnelli e Pavel Nedved (oltre a diversi tesserati) e sono spuntate diverse intercettazioni che peggiorano la situazione in casa bianconera. Le ultime notizie non sono rassicuranti ed ora entra in scena un nuovo protagonista.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport anche l’ex campione del club bianconero Cristiano Ronaldo sta osservando da vicino la situazione della Juventus e sarebbe pronto a far intervenire i propri legali. La situazione riguarda determinate pendenze economiche tra il calciatore ed il club.

Juve, Ronaldo reclama circa 20 milioni di euro

Secondo la rosea il portoghese è pronto a chiedere alla Juventus ben 19.9 milioni di euro. Questa cifra è legata ai soldi che spetterebbero al calciatore in base ad accordi presi in precedenza tra le parti. Il portoghese ora si è affidato ad un avvocato di fiducia che avrebbe richiesto gli atti riguardo le manovre sugli stipendi 2020 e 2021.

Il calciatore, una volta trasferitosi allo United, doveva ricevere alcune mensilità, ma ciò non sarebbe accaduto. Una situazione grave e che crea ulteriori problemi al club bianconero. Non solo la Procura, ora anche Cristiano Ronaldo preoccupa e non poco la società della famiglia Agnelli/Elkann.