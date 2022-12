Napoli, la brutta notizia non spaventa: De Laurentiis può sorridere

Il Napoli, autore fin qui di una stagione da sogno, ha ricevuto una brutta notizia nelle scorse ore. Il club, in ogni caso, è tranquillo.

La prima parte della stagione è stata da sogno, ma la strada che porta verso la conquista di qualche titolo è ancora lunga. Fin qui il Napoli ha piazzato solide basi mediante cui far sognare la tifoseria. Alla ripresa del campionato, però, sarà necessario rialzare subito i giri del motore: il 4 gennaio, infatti, è in programma la trasferta sul campo dell’Inter risalita al quinto posto ma ancora a -11 dalla vetta. Un match complicato per il club, che nelle scorse ore ha ricevuto una brutta notizia.

Il bilancio della società, infatti, è finito in rosso per il terzo anno consecutivo. A confermarlo è stato oggi il sito ‘calcioefinanza.it‘, secondo cui la perdita complessiva ammonta a poco più di 51 milioni. Una cifra, questa, in leggera risalita rispetto a quella inserita nel bilancio chiuso al 30 giugno 2021 (quasi 59 milioni). Una cattiva notizia per i partenopei, ma fino ad un certo punto e che non preoccupa più di tanto l’ambiente.

Il motivo è da ricercare nel fatto che nella scorsa estate il club ha effettuato diverse cessioni importanti (Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz) e tagliato alcuni contratti molto onerosi dal punto di vista economico (Dries Mertens e Lorenzo Insigne). Operazioni che hanno comportato effetti benefici sulle casse partenopee. E non finisce qua, perché anche dalla Champions League sono già arrivati fondi importanti per far quadrare i conti.

Napoli, il bilancio è in rosso ma il club è tranquillo

La squadra di Luciano Spalletti ha concluso la fase a gironi del torneo al primo posto con 5 vittorie in 6 gare, centrando così la qualificazione agli ottavi di finale da testa di serie. A febbraio andrà in scena il doppio confronto contro l’Eintracht Francoforte: avversario sì temibile ma comunque alla portata degli azzurri, che fin da ora hanno iniziato a sognare l’accesso ai quarti. Un risultato, questo, che consentirebbe al club di incamerare ulteriori risorse.

Nonostante il rosso, quindi, il Napoli è sereno e guarda con ottimismo alle prossime sfide. La campagna acquisti effettuata negli scorsi mesi ha reso la rosa ancora più competitiva ai livelli più alti. Il tutto, abbassando i costi in maniera sensibile. Vincente, sostenibile e amato dai propri tifosi: fin qui è un capolavoro quello costruito dal presidente Aurelio De Laurentiis.