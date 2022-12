Calciomercato Inter, Marotta vicino al rinnovo che fa felice Inzaghi

In casa Inter si lavora con continuità sul mercato. Non solo acquisti visto che Marotta lavora per blindare i calciatori in rosa.

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la stagione in malo modo. Il club nerazzurro ed i suoi tifosi avevano grosse aspettative, ma le cose non sono andate affatto come previsto. Cinque sconfitte in campionato nella prima parte di stagione, grande rammarico ed una difesa che cola letteralmente a picco. I numeri per il club nerazzurro non sono soddisfacenti e c’è la consapevolezza che si può e si deve fare di più.

C’erano grosse aspettative sulla formazione milanese ma le cose sono andate male e la squadra è attualmente ad oltre 10 punti dal Napoli capolista. Inzaghi è finito nel mirino della critica e solo le grandi prestazioni in Champions League hanno salvato il tecnico con l’Inter che ha eliminato il Barcellona di Xavi. Nel 2023 inoltre la squadra nerazzurra affronterà agli Ottavi di finale un avversario ostico come il Porto e non sarà per nulla facile.

Il club milanese è alle prese con diverse problematiche, sia relative alla squadra che soprattutto al bilancio. Non è escluso infatti che la società venda un top entro il 30 Giugno e c’è inoltre da valutare la questione relativa a Milan Skriniar. Il capitano nerazzurro ha il contratto in scadenza e, sebbene da settimane si parla di un avvicinamento per il rinnovo, al momento non c’è odor di firma.

Inter, si lavora al rinnovo di Darmian

Il Psg ha annunciato che non interverrà sul mercato a gennaio e questa è una nota positiva per il mercato, ma la società è consapevole che non si può perdere Skriniar a parametro zero. Un eventuale addio sarebbe troppo doloroso per i tifosi e per la società e visto l’eventuale cessione di un altro big la situazione diventerebbe catastrofica. L’Inter non può cedere il suo pilastro e lavora al rinnovo, ma non è l’unica trattativa in auge.

La società nerazzurra ha diversi calciatori in scadenza e Marotta ha confermato che non potranno essere confermati tutti. Chi gode della stima di Inzaghi e della società è senza dubbio il 33enne difensore Matteo Darmian. Il calciatore ha il contratto in scadenza ma come riporta FcInternews le parti discuteranno presto per un rinnovo che tutti vogliono. Darmian chiede un biennale, l’Inter offre un contratto annuale con opzione mentre le cifre dovrebbero essere poco sotto i 2 milioni. Inzaghi può avere un importante rinnovo sotto l’albero, un colpo in attesa di Skriniar.