“Contatti con l’agente”: Napoli, il giovane talento può lasciare a gennaio

Il Napoli domani giocherà contro l’Antalyaspor, ma l’agente di un giocatore azzurro è in contatto con un club.

Dopo la sosta forzata per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, il Napoli domani scenderà di nuovo in campo. Il team partenopeo, infatti, esattamente alle 18.45 in Italia, giocherà contro l’Antalyaspor la prima amichevole del suo ritiro in Turchia. La seconda partita, invece, si disputerà domenica 11 dicembre contro gli inglesi del Crystal Palace.

Luciano Spalletti spera che queste due gare aiutino la sua squadra a ritrovare la forma per il match del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, di fatto, faranno di tutto per vincere contro il Napoli, visto che il match di San Siro sarà l’ultima occasione per cercare di rientrare in piena corsa Scudetto.

Oltre alle vicende di campo, in casa partenopea si sta parlando anche di calciomercato. Sotto la luce dei riflettori, infatti, ci sono delle possibili cessioni, anche a titolo temporaneo, di qualche calciatore. La più ‘calda’ è sicuramente quella di Diego Demme, sul quale bisogna registrare il forte interesse della Salernitana, mentre un’altra potrebbe riguardare un giovane talento azzurro.

Calciomercato Napoli, il direttore sportivo del Giugliano: “Ambrosino a gennaio? Ci sono contatti con l’agente”

Antonio Amodio, direttore sportivo del Giugliano, squadra campana che milita nel campionato di Serie C, ha confermato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ l’interesse per Giuseppe Ambrosino: “In questi giorni mi sono sentito con il suo procuratore, stiamo cercando di capire se ci sono le possibilità di portarlo qui da noi. Abbiamo bisogno di avere un calciatore under in attacco, lui ha qualità. Ci piacerebbe averlo nel Giugliano e dargli un’occasione con la maglia gialloblù”.

Giuseppe Ambrosino, infatti, è di proprietà del Napoli, ma la scorsa estate, dopo la grandissima stagione dell’anno scorso con la squadra della Primavera (20 gol in 32 partite), è stato ceduto in prestito al Como di Fabregas. Il giovane centravanti, di fatto, nel Giugliano potrebbe rivedere il campo, visto che in questa prima parte di stagione non ha giocato neanche un minuto con il team lombardo.