Infortunio Pogba, spunta la data del ritorno in campo

Arrivano alcune novità sull’infortunio di Pogba. Il centrocampista francese si prepara a far ritorno in campo dopo il lungo stop post operazione. Lavoro differenziato con una data nel mirino. Allegri potrà contare presto sul ritorno del suo numero 10, fermo ai box dallo scorso agosto

Paul Pogba scalda i motori e si prepara a far ritorno in campo dopo il recente stop per infortunio. Un primo ko rimediato durante la tournèe estiva in America, poi la scelta della terapia conservativa, per poi rivalutare tutto con la successiva operazione. Decisione errata ai nastri di partenza, la quale ha condizionato totalmente il recupero del francese, escludendolo tassativamente anche dalla spedizione Mondiale della Francia.

Negli ultimi giorni, come rivelato da alcune fonti molto vicine all’infermeria della Juventus, Pogba avrebbe aumentato i carichi di lavoro in vista della ripresa del campionato e del suo immediato ritorno. La sensazione è che l’ex United vorrebbe tornare in campo già dalla 16^ giornata di Serie A, la quale vedrà opposta la Juventus alla Cremonese. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura: Pogba tornerà subito in campo solamente in caso di lascia passare definitivo da parte dell’infermeria.

Nella peggiore delle ipotesi, invece, il centrocampista francese potrebbe tornare tra i convocati tra la 17^ e la 18^ giornata di Serie A. Allegri è già pronto a puntare sul suo numero 10, il quale ricoprirà il ruolo di mezz’ala sinistra nel 3-5-2 disegnato dal tecnico bianconero.

Infortunio Pogba, subito in campo a gennaio: come cambierà la Juventus

Il ritorno di Pogba stravolgerà l’attuale centrocampo della Juventus. Il centrocampista francese prenderà il posto di Rabiot nel centro-sinistra, con l’ex PSG pronto a traslocare nel ruolo di mezz’ala destra. Bisognerà capire se Allegri punterà su Paredes in mezzo al campo, o la regia sarà affidata nuovamente a Locatelli, soprattutto dopo l’impatto negativo dell’ex Roma sulla nuova realtà bianconera.

Nessuna bocciatura per Fagioli e Miretti: i due giovani bianconeri resteranno alla Juventus per completare il centrocampo e saranno chiamati in causa regolarmente e con costanza. Per quel che riguarda McKennie, invece, la Juventus potrebbe aprire al suo addio già a gennaio in caso di offerta irrinunciabile.