Milan, Maldini decide dopo il Mondiale: ansia per Pioli

Il Milan nei prossimi giorni proverà a chiuderà un’importante operazione di mercato. La decisione definitiva attesa subito dopo il Mondiale.

Si preannuncia quanto mai intensa la sessione invernale del mercato per il Milan. Il club, infatti, nelle prossime settimane conta di mettere a segno almeno due operazioni in entrata. In primis, si cercherà di regalare a Stefano Pioli un nuovo esterni destro capace di svariare sull’intero versante offensivo. I nomi sono quelli di Hakim Ziyech e Arda Guler. Ma non finisce qua, perché Paolo Maldini proverà anche a blindare un gioiello della rosa.

Si tratta di Rafael Leao, il cui futuro è tutto da scrivere. Il contratto che lo lega ai colori rossoneri scade nel 2024 e fin qui i vari incontri andati in scena con il suo entourage non sono bastati per trovare un principio d’intesa. Il portoghese, impegnato al Mondiale in questi giorni, al momento 1.4 milioni ed ambisce ad uno stipendio da top player. Tradotto: dai 7 milioni in su.

La dirigenza, dal canto suo, non vorrebbe andare oltre quota 5 inserendo poi magari qualche bonus. La distanza tra richiesta ed offerta, al momento, continua ad essere ampia e resta ancora da risolvere il nodo riguardante i 19 milioni da versare allo Sporting Lisbona. Il momento di non ritorno, in ogni caso, si avvicina. Il manager, infatti, non intende protrarre ancora a lungo la trattativa in questione.

Milan, nuovo summit per il rinnovo di Leao

Un nuovo incontro tra le parti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, andrà in scena subito dopo la conclusione del Mondiale. Nell’occasione Maldini traccerà una linea, rimarcando la volontà del club di non voler andare oltre le cifre già messe sul piatto. Nel frattempo sono sempre di più le squadre alla finestra, in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi.

Tra le pretendenti rientra il Chelsea, che già nella scorsa estate aveva provato a farsi avanti in maniera concreta senza tuttavia riuscire ad ottenere il “sì” di Maldini. Occhio, inoltre, al Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha iniziato a valutare l’idea di prenderlo a parametro zero nel caso in cui l’esterno non riesca a trovare l’intesa con il Milan. Dentro o fuori. Leao, tramite i social, di recente ha mandato diversi segnali d’amore ai tifosi milanisti.