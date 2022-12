Inter, Marotta affonda il colpo: incontro nei prossimi giorni, si chiude

L’Inter vuole accelerare per portare a termine un’operazione in particolare: la deadline è Natale, queste le ultime novità in merito all’affare.

L’Inter ha in mente operazioni mirate per andare a rafforzare quei reparti che hanno mostrato maggiori difficoltà nel corso della prima parte di stagione. Sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sono alcuni nomi su cui il club punta, oltre a un affare che vuole essere mandato in porto entro Natale. Le ultime novità sull’incontro che potrebbe essere decisivo.

L’Inter ragiona quindi, anche in vista del mercato invernale che partirà ufficialmente con il mese di gennaio, sulle operazioni da poter condurre. Marotta e Ausilio, considerando anche la sostenibilità economica richiesta dal presidente Steven Zhang, hanno in mente diversi profili per cui provare a imbastire operazioni mirate.

A questo proposito, poi, in cima alla lista dei desideri con il Natale che si avvicina c’è soprattutto una trattativa da voler portare a compimento. Si tratta del rinnovo di Milan Skriniar. La deadline è appunto quella delle festività che si avvicinano a grandi falcate. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

Calciomercato Inter, il rinnovo di Skriniar è una necessità: le ultime novità sull’incontro decisivo

A parlare del rinnovo di Milan Skriniar, per cui l’Inter sta lavorando senza sosta, è stato questa mattina il giornalista Fabrizio Biasin. L’intenzione della società è quella di comprendere, avendo fatto già la propria offerta, quelle che sono le intenzioni del difensore e del suo entourage. E l’incontro decisivo è sempre più vicino.

Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, quindi, Biasin ha fatto sapere ai tifosi nerazzurri che: “Nei prossimi giorni è previsto l’incontro decisivo per sciogliere le riserve sulla proposta del club. L’entourage del giocatore ha già in mano l’offerta da 6 milioni più bonus. Durata di 4 o 5 anni a discrezione del giocatore. Stop”. Non resta, perciò, che attendere la decisione di un giocatore che è spesso risultato fondamentale. E che, con il tempo, ha anche indossato la fascia da capitano. Il suo contratto al momento prevede la scadenza per il 30 giugno 2023.