“Kvara? Anche io presi un georgiano ma…”: Napoli, Sabatini spiazza tutti

L’ex direttore sportivo della Salernitana Sabatini ha parlato di Kvara, rivelando di aver ingaggiato anche lui in passato un georgiano.

Prosegue la preparazione invernale del Napoli in Turchia. Nei giorni scorsi la squadra ha svolto un programma molto simile a quello del ritiro estivo, effettuando vari esercizi finalizzati al dominio e alla gestione del pallone. Oggi invece, alle ore 18.45, è in programma l’amichevole contro i padroni di casa dell’Antalyaspor. Un test utile per riprendere confidenza con i ritmi partita e vedere di nuovo all’opera Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ha infatti smaltito in maniera definitiva la lombalgia acuta che lo aveva costretto a saltare le ultime 3 partite di campionato prima della sosta dovuta al Mondiale. La sua schiena, anche grazie agli speciali allenamenti a cui si è sottoposto nelle scorse settimane, ora è guarita al 100% con l’ala sinistra che conta di tornare in piena forma a stretto giro di posta. Un rientro di fondamentale importanza per Luciano Spalletti.

Gli azzurri, in sua assenza, sono comunque riusciti a vincere tuttavia l’ex Dinamo Batumi rappresenta un elemento cardine nel progetto del mister originario di Certaldo. Giunto in città nella scorsa estate tra lo scetticismo generale, l’ala sinistra si è ambientata subito nella nuova realtà fornendo un contributo costante in fase realizzativa. Per lui, in totale 8 gol e 10 assist in 17 apparizioni complessive. Un bottino da top player, che lo ha fatto finire inevitabilmente nel mirino dei top club più prestigiosi d’Europa.

Napoli, ancora complimenti per Kvara

Per lui, in particolare, hanno iniziato a muoversi il Tottenham ed il Manchester United. Corteggiamenti destinati a restare sulla carta visto che il matrimonio tra Kvaratskhelia ed il Napoli, salvo clamorose sorprese, durerà ancora diversi anni. A spegnere le voci riguardanti un possibile addio, e a rassicurare i tifosi partenopei, ci ha pensato oggi Walter Sabatini.

L’ex direttore sportivo della Salernitana, intervistato da Fabrizio Romano su Twitch, si è espresso così sull’argomento: “Quanto vale? Non vale niente. Perché non lo venderanno”. Anche lui, in passato, prese un georgiano ovvero Levan Mchedlidze tuttavia il colpo non si rivelò proficuo. “Era molto forte ma un po’ cogli**e”. Poi, ecco l’elogio nei confronti di Kvaratskhelia e del Napoli, bravo a credere fin da subito nelle sue capacità e potenzialità. “Kvara è una locomotiva di Guccini, rivoluzionaria. In generale la campagna acquisti del Napoli è più che lodevole”.