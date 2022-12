“Possiamo farcela”: Napoli, salti di gioia dei tifosi dopo l’annuncio

In casa Napoli la squadra sta preparando l’inizio del 2023. Gli azzurri sono al lavoro in Turchia e non vogliono farsi trovare impreparati.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande rivelazione del 2022, soprattutto di questa seconda parte di stagione. Il club partenopeo non partiva assolutamente con i favori dei pronostici, ma i calciatori, grazie anche alla bravura del tecnico toscano, sono riusciti a ribaltare le cose. La squadra ha concluso il 2022 in vetta al campionato ed ha raggiunto la qualificazione agli Ottavi di Champions League, senza alcun problema.

Tanti successi e grande spettacolo con il club partenopeo che è man mano salito sulle cronache sportive di tutto il mondo. Tanti calciatori hanno quasi spiazzato gli addetti ai lavori e la squadra, inizialmente poco considerata anche in ottica qualificazione Champions, ha inanellato una serie di successi consecutivi, spaventosa. Spalletti è stato abile a gestire le risorse a disposizione e quasi tutto il gruppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Anche il direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli ha grossi meriti in quanto ha acquistato calciatori sconosciuti, soprattutto in Italia, e questi sono subito esplosi. Possiamo pensare al fatto che Kvicha Kvaratskhelia e Kim Min Jae sono stati premiati come migliori calciatori, rispettivamente del mese di Agosto e del mese di Settembre. I tifosi del club partenopeo e non conoscevano a malapena i due calciatori. Questi ma non solo gli acquisti decisivi per la squadra azzurra.

Napoli, Simeone parla del futuro

Anche l’ex attaccante del Verona Giovanni Simeone è stato decisivo in questa prima parte di stagione. Il figlio d’arte è risultato fondamentale, soprattutto durante l’assenza di Osimhen, e quando è subentrato si è sempre fatto trovare pronto. Il figlio del Cholo ha parlato in questi minuti ai microfoni di Sky Sport ed ha raccontato le sue impressioni: “In queste due settimane abbiamo recuperato e riposato grazie ai Mondiali. La nostra testa però è sempre stata sul Napoli”.

Il calciatore ha proseguito: “Le rivali attendono un nostro stop? E’ normale che accade ciò quando uno va bene. Noi vogliamo dimostrare che possiamo farcela, vogliamo vincere e dare finalmente quello che vuole la nostra gente. Daremo tutti il massimo”. Simeone è impegnato con il resto della squadra in una tournée in Turchia.