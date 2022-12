🩹 Tegola Napoli, notizia a sorpresa dopo l’Antalyaspor

Il Napoli ha battuto in amichevole l’Antalyaspor con il risultato di 2-3, ma in casa partenopea bisogna registrare un problema.

Dopo la pausa forzata per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, il Napoli 癡 finalmente sceso in campo. Gli azzurri, infatti, questa sera hanno disputato la prima amichevole del loro ritiro in Turchia. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha sconfitto lAntalyaspor con il risultato di 2-3.

Il migliore in campo 癡 stato sicuramente Giacomo Raspadori. Lex centravanti del Sassuolo, di fatto, 癡 stato lassoluto mattatore della partita, visto che ha segnato due gol, ha fornito lassist vincente a Matteo Politano ed ha colpito anche un palo. Il Napoli nella seconda parte della partita ha preso un altro legno con il tentativo di Giovanni Simeone.

Il match contro lAntalyaspor, nonostante il doppio vantaggio partenopeo al 15, 癡 stato molto importante, visto che cos穫 Luciano Spalletti ha potuto verificare le condizioni del suo gruppo. Proprio su questultimo aspetto, il tecnico toscano ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti nella classifica conferenza stampa di post gara.

Napoli, Juan Jesus non ha giocato l’amichevole contro l’Anatlyaspor per colpa di un affaticamento

Ecco le parole di Luciano Spalletti, dopo il successo del Napoli contro lAntalyaspor: Raspadori mezzala? Quando c癡 umilt e sacrificio per aiutare il team si pu簷 fare qualsiasi cosa. Era uno sfizio che volevamo vedere e la risposta 癡 stata molto positiva. Kvaratskhelia? Sta bene, non ha pi羅 problemi alla schiena. Come sta Juan Jesus? Ha solo un affaticamento, lho lasciato fuori per precauzione e domani gi disputer lintero allenamento.

Lallenatore del Napoli ha poi concluso il suo intervento: Antalya 癡 un ottimo posto per prepararci al meglio per la ripresa del campionato. Cosa non mi 癡 piaciuto questa sera della squadra? In alcuni momenti di gioco non abbiamo pressato alto con tutti gli uomini in campo. Mi 癡 piaciuta la solita velocit di gioco, la quale i ragazzi sono riusciti a farla propria. Sono molto felice di aver dato spazio ad alcuni ragazzi della Primavera, se lo meritavano.