🚑 Infortunio Napoli, brutte notizie dalla Turchia? Arriva l’annuncio

Il Napoli ha battuto in amichevole l’Antalyaspor, ma in casa partenopea bisogna registrare un annuncio importante su un possibile infortunio.

Il Napoli è tornato finalmente a giocare una partita. Gli azzurri, infatti, ieri sera hanno battuto in amichevole i turchi dell’Antalyaspor per 2-3. La squadra di Luciano Spalletti, vista la pausa per lasciare spazio alla Coppa del Mondo, era ovviamente un po’ ‘imballata’, anche se ha cominciato nel migliore dei modi la partita.

Il team campano, infatti, è riuscito a portarsi sul doppio vantaggio al 15’ del primo tempo con le reti di Raspadori prima e Politano poi. L’Antalyaspor ha dimezzato lo svantaggio con Mehmedi, ma poi gli azzurri hanno chiuso i giochi con il secondo gol realizzato da Giacomo Raspadori (migliore in campo). La punizione vincente di Ozmert nei minuti finali, invece, è valsa solo per dare forma al risultato finale.

Al termine della partita, Luciano Spalletti si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi uomini: “Raspadori mezzala? Si può fare tutto quando c’è umiltà e la massima disponibilità nel dare una mano alla squadra. Stiamo facendo ciò che serve per farci trovare pronti alla ripresa del campionato”. Il tecnico toscano, nonostante queste dichiarazioni, è preoccupato per le condizioni di un suo giocatore.

Napoli, l’annuncio dell’agente di Matteo Politano: “Sta bene, non ha nulla di grave”

Politano, infatti, dopo un movimento alquanto strano del ginocchio, è rimasto per qualche minuto a terra, facendo preoccupare sia Spalletti che i tifosi del Napoli. A rincuorare tutti ci ha pensato Mario Giuffredi, agente del calciatore, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Crc’: “Matteo sta bene, poi è riuscito anche a continuare a giocare. Non credo che abbia avuto qualche problema serio”.

Queste parole sono sicuramente una manna del cielo per Luciano Spalletti, visto che Politano è l’unico a disposizione in quel ruolo. Lozano, infatti, dopo il Mondiale deludente con il suo Messico, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza e non rientrerà non prima di una decina di giorni.L’ex Inter e Sassuolo, quindi, dovrebbe essere a disposizione per l’amichevole di domenica prossima contro gli inglesi del Crystal Palace.