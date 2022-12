Calciomercato Napoli, sfida per il portoghese: un colpo da record

La società del presidente Aurelio De Laurentiis sfida i grandi club per aggiudicarsi un giovane talento: Napoli in lizza per il super colpo

Napoli sempre attento al calciomercato. I partenopei monitorano in maniera particolare il pacchetto arretrato. La formazione partenopea al termine della stagione potrebbe salutare Juan Jesus, in scadenza di contratto. Inoltre, il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha un pizzico di timore anche in merito alla situazione di Kim Min-jae.

Il centrale coreano ha una clausola nel suo contratto che lo libera in caso dell’arrivo di un’offerta a determinate cifre. La società azzurra nel prossimo periodo aprirà un dialogo con l’entourage del calciatore per raggiungere un accordo ed eliminare questa postilla che non lascia del tutto tranquillo il club di De Laurentiis. Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli monitora il mercato e ha individuato uno dei prospetti più interessanti d’Europa.

Calciomercato Napoli, azzurri in corsa per il centrale lusitano Antonio Silva: ci sono pure altri 4 top club

Il centrale del Benfica classe 2003 Antonio Silva si è messo in evidenza in questi mesi transitando dalla squadra B del club portoghese alla formazione principale con cui è sceso in campo con grande regolarità fino a metà novembre.

Le sue buone prestazioni gli hanno regalato anche la soddisfazione di rientrare nell’elenco dei convocati per il Mondiale in Qatar. Il calciatore ha trovato spazio nel corso della manifestazione. Da qualche giorno il suo nome è stato indicato per la futura difesa del Napoli.

Dopo l’apertura della stampa italiana alla notizia, ora arrivano conferme pure da ‘A Bola’. Il maggiore quotidiano sportivo lusitano ha inserito la società partenopea nella ristretta corsa al giovane centrale 2003.

Secondo la testata portoghese, su Antonio Silva ci sarebbero anche altri quattro club di spessore assoluto. Oltre al Napoli, infatti, sul difensore ci sono anche Real Madrid, Liverpool, Manchester United e Juventus. Il calciatore è blindato da una clausola di 100 milioni. Naturalmente il Benfica non aspira a tanto per vendere il centrale tuttavia proverà a scatenare un’asta per rendere quanto più soddisfacente possibile la sua cessione.