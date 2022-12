Napoli-Juve, occhio Spalletti: Allegri avrà un asso nella manica

La Juve sta lavorando al fine di preparare al meglio la seconda parte della stagione. Contro il Napoli rientra un top player.

Alla ripresa del campionato manca ormai meno di un mese. Il Mondiale, infatti, sta volgendo alle fasi finali e tutte le squadre della Serie A, da ormai qualche giorno, hanno ripreso a lavorare al fine di preparare al meglio la seconda parte della stagione. La ripresa, come noto, avverrà il 4 gennaio con il programma che prevede il big match tra l’Inter ed il Napoli. Gli azzurri, poi, il 13 gennaio dovranno disputare un altro incontro importante: quello con la Juventus terza in classifica.

Per i bianconeri, in particolare, si tratterà di un crocevia da non fallire. L’inchiesta “Prisma”, condotta dalla Procura di Torino, ha generato una certa apprensione tanto nella tifoseria quanto nei giocatori. Massimiliano Allegri, a -10 dalla vetta, dovrà quindi essere abile a compattare lo spogliatoio ed isolarlo dalle vicende extra-campo. La distanza dal primo posto, poi, è ampia ed un altro scivolone di fatto affosserebbe i sogni di gloria del club.

Il tecnico, in ogni caso, nella sfida in programma allo stadio “Maradona” potrà schierare la Juventus “virtuale” sognata in estate. Federico Chiesa, infatti, ha pienamente recuperato la forma fisica e punta a riprendersi i riflettori nel 2023. In campo, salvo sorprese, si rivedrà anche Paul Pogba fin qui rimasto ai box a causa della lesione al menisco laterale del ginocchio destro rimediato a luglio durante la tournée statunitense.

Juve, Pogba punta il Napoli: il 13 gennaio vuole esserci

Il francese in queste settimane ha svolto varie sedute in palestra e in piscina aumentando, in maniera graduale, i carichi di lavoro. A partire da oggi, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, inizierà poi l’effettivo percorso di recupero e riatletizzazione che gli consentirà di mettere alle spalle l’infortunio in maniera definitiva.

Il passo successivo consisterà nel ritorno in gruppo, previsto tra due settimane. Nell’ambiente, in ogni caso, la parola d’ordine è “cautela”. La Juve, infatti, non intende bruciare le tappe e concederà al giocatore tutto il tempo necessario per ristabilirsi al 100%. Allegri, intanto, può iniziare a sorridere: il rientro del top player appare imminente. Il Napoli è avvertito. La Vecchia Signora si presenterà all’impianto di Fuorigrotta con il vestito buono. Quelle delle grandi occasioni.