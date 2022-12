Lazio, la cessione di Luis Alberto finanzia il colpo: sorride Sarri

La Lazio pronta a vendere al miglior offerente Luis Alberto, ormai in rotta con Sarri. Il tecnico, intanto, ha già individuato il rinforzo.

La Lazio riflette in vista della sessione invernale del mercato. Il rendimento, fin qui, è stato altalenante: quarto posto in campionato a -3 dal Milan secondo ma anche una precoce eliminazione in Europa League, con conseguente retrocessione in Conference. Il club conta quindi di rinforzare la rosa in modo tale da renderla maggiormente competitiva. Diversi i profili seguiti tuttavia prima di procedere agli acquisti sarà necessario tagliare qualche elemento ritenuto da Maurizio Sarri non più funzionale.

I riflettori, in tal senso, sono puntati su Luis Alberto scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore. Lo spagnolo in 2 delle ultime 5 partite prima della sosta dovuta al Mondiale è rimasto in panchina senza essere utilizzato mentre nella sfida del 13 novembre contro la Juventus è entrato soltanto nella ripresa (31 minuti complessivi). Il rapporto che lo lega al proprio tecnico, nel frattempo, è diventato quanto mai freddo con Sarri che ha chiesto alla propria dirigenza di venderlo in modo tale da incamerare risorse da destinare a profili a lui maggiormente graditi.

Il direttore sportivo Igli Tare, in un primo momento, ha cercato di mediare. Lo strappo, però, appare insanabile. Da qui la decisione di prendere in considerazione l’idea di venderlo, a patto che arrivi una proposta congrua al valore del trequartista. Intanto, la Lazio ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca di possibili innesti. Luca Pellegrini, in prestito all’Eintracht Francoforte, si è proposto tuttavia il suo profilo non piace molto a Sarri.

Lazio, Sarri vuole Parisi

Il mirino del tecnico, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, è finito su Fabiano Parisi. Il terzino destro in questa prima parte della stagione ha confermato tutte le buone impressioni già suscitate nello scorso anno, diventando una colonna portante dell’Empoli. Per lui 14 presenze, per un totale di 1.221 minuti trascorsi in campo, e 2 gol. Prenderlo, in ogni caso, non si preannuncia facile. Per due motivi in particolare.

I toscani, infatti, non intendono farlo partire adesso e pur non chiudendo alla sua cessione hanno deciso di rinviare qualsiasi discorso a maggio. A salvezza conquistata, quindi. Il classe 2000, inoltre, piace a molte altre squadre come ad esempio il Nizza che conta di replicare l’operazione che ha già consentito di vestire di rossonero Mattia Viti (anche lui proveniente dall’Empoli). Gli ostacoli non mancano ma Sarri è ottimista. Luis Alberto, nel frattempo, è in vetrina in attesa di acquirenti.