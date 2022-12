Serie A, adesso è ufficiale: succederà in Inter-Napoli

Il big match del prossimo turno di Serie A sarà Inter-Napoli, proprio in questo match sarà introdotta una novità.

Il Mondiale è entrato decisamente nella fase cruciale, visto che quest’oggi ci saranno i primi due quarti di finale: Croazia-Brasile ed Olanda-Argentina. In attesa che finisca la Coppa del Mondo il prossimo 18 dicembre, le squadre di Serie A hanno ripreso ad allenarsi per prepararsi al meglio per la ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio.

Il big match del primo giornata del 2022 è sicuramente Inter-Napoli. I nerazzurri, infatti, sfideranno la squadra capolista ed hanno l’obbligo di assolutamente vincere per continuare a sperare ancora di combattere per la vittoria del campo. La ‘Beneamata’, infatti, ha ben undici punti di distacco dal team guidato da Luciano Spalletti.

Se Inter e Napoli si sfideranno, Milan e Juventus, almeno sulla carta, avranno delle partite più abbordabili. I rossoneri, infatti, giocheranno contro la Salernitana in trasferta, mentre la Juventus sarà ospite della Cremonese di Massimiliano Alvini. Al netto delle gare in calendario, il prossimo turno di campionato entrerà comunque nella storia.

Serie A, in Inter-Napoli ci sarà il fuorigioco semiautomatico

Il 4 gennaio, infatti, sarà introdotto il fuorigioco semiautomatico nella nostra Serie A , ovvero l’installazione di 12 telecamere, oltre a quelle delle televisive, che tracciano ben 29 punti dati di ogni singolo calciatore. Con questo metodo, di fatto, si riesce a individuare con maggior accuratezza la sua posizione in campo.

Ad annunciarlo tale decisione è stato lo stesso Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, a ‘RAI Italia’: “Siamo pronti ad applicarlo, così come già accade al Mondiale. Riformare per il nostro campionato? Dopo la mancata qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo abbiamo sentito il dovere di proporre offerte che attraversino tutti gli ambiti: migliorare la VAR, migliorare i tempi effettivi, alla valorizzazione dei giovani”.

I partenopei, infatti, dopo l’amichevole di mercoledì vinta 2-3 contro l’Antalyaspor, sfideranno domenica il Crystal Palace. Dopo il match contro il club inglese, il Napoli disputerà altre due amichevoli allo Stadio Diego Armando Maradona. La prima sarà contro il Villarreal, mentre la seconda avversaria deve essere ufficializzata.