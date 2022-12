Juventus, non c’è pace per Allegri: nuovo infortunio

L’infortunio di Cuadrado potrebbe spingere la Juventus a nuove valutazioni anche sul mercato. Nessun allarme particolare, ma l’esterno colombiano ha accusato un problema al ginocchio nell’ultimo allenamento. Attenzione ai possibile tempi di recupero

A prescindere dal recente stop di Cuadrado a causa di un problema al ginocchio riscontrato in allenamento, la Juventus potrebbe valutare concretamente l’idea di far ritorno sul mercato per potenziare le corsie esterne. Per la fascia destra piacciono diversi profili, ma nelle ultime settimane, come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un forte interesse dei bianconeri per Maehle.

L’esterno danese dell’Atalanta, potrebbe lasciare Bergamo già nell’imminente sessione del mercato invernale. La Dea lo valuta circa 15 milioni di euro, la Juventus potrebbe ragionare sul suo acquisto solamente di fronte a un affare conveniente e basato solo ed esclusivamente sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo.

Non solo Maehle, la Juventus potrebbe valutare anche l’affondo su Karsdorp. Il terzino della Roma piace particolarmente ad Allegri e la trattativa potrebbe concretizzarsi sulla base del prestito secco. La rottura tra il terzino olandese e Mourinho, da questo punto di vista, potrebbe accelerare la trattativa. La Juventus, dal canto suo, valuterà un solo acquisto tra Maehle e Karsdorp.

Infortunio Cuadrado, nessun allarme: sarà a disposizione per la 16^ giornata

Come accennato, l’infortunio di Cuadrado non starebbe allarmando lo staff medico della Juventus. L’esterno colombiano dovrebbe tornare a disposizione di Allegri entro pochi giorni. I bianconeri si tuteleranno sul mercato a prescindere, soprattutto dopo il recente passaggio al 3-5-2. Allegri vorrà avere a disposizione una valida alternativa al colombiano in vista della seconda parte di stagione.

Cuadrado tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni e sarà a completa disposizione del tecnico bianconero per la ripresa del campionato in occasione del match tra Cremonese-Juventus. Sui tempi di recupero sono attese novità nel corso delle prossime ore o giorni. L’ex Fiorentina potrebbe stare a riposo solamente per qualche giorno. Per quel che riguarda il nuovo tema tattico della Juventus, Allegri punterà forte sul 3-5-2, ma attenzione anche al possibile passaggio al 4-3-3 con il ritorno di Pogba.