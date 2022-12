😕 “Non ce la fa”: allarme Napoli, c’è l’annuncio di Spalletti in conferenza

Il Napoli, domani nella seconda amichevole del ritiro invernale in Turchia, dovrà fare a meno di un calciatore: arrivata la conferma.

La gara vinta ai danni dell’Antalyaspor ha fornito una serie di indicazioni tecniche importanti al Napoli. L’idea di affidare a Giacomo Raspadori il ruolo di raccordo tra il reparto offensivo ed il centrocampo, ad esempio, si è rivelata vincente. Domani, contro il Crystal Palace, Luciano Spalletti conta quindi di ottenere altri segnali positivi da parte dell’ex Sassuolo e dal resto della squadra. Oggi, però, all’allenatore sono state comunicate alcune brutte notizie.

Alla sfida, infatti, non potranno prendere parte 3 azzurri. La lista, in particolare, contiene il nome di Salvatore Sirigu ancora ai box per colpa di un problema di natura muscolare. Out anche Amir Rrahmani, fermato da una lesione all’adduttore. Il suo rientro, salvo sorprese, dovrebbe avvenire alla ripresa del campionato tuttavia il via libera dello staff tecnico arriverà soltanto quando avrà dimostrato di essere guarito al 100%.

Assente, infine, pure Diego Demme. “Ha un affaticamento muscolare, ma senza lesione: per scopo precauzionale lo terremo fuori” le parole pronunciate da Spalletti, nel corso della conferenza stampa odierna. Un infortunio che, in ogni caso, non ha spento l’interesse della Salernitana intenzionata in ingaggiarlo nella sessione invernale del mercato. Un’operazione complicata tuttavia possibile, alla luce della volontà del calciatore di andare via e mettersi alla prova in un altro contesto.

Napoli, Demme out contro il Crystal Palace: la Salernitana lo segue

L’italo-tedesco, fin qui, ha collezionato appena 3 presenze per un totale di 19 minuti trascorsi sul rettangolo di gioco. Troppo poco. Da qui la decisione, comunicata alla propria dirigenza, di trasferirsi altrove in modo tale da tornare protagonista. Quella che porta alla Salernitana, come detto, rappresenta una pista concreta. Il presidente Danilo Iervolino, in occasione di un recente meeting, si è detto disponibile a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Al momento, però, manca l’accordo in merito alla cifra da corrispondere ai partenopei in caso di attivazione dell’opzione. Agli azzurri, inoltre, è stato chiesto di partecipare al pagamento dello stipendio di Demme fuori scala per gli standard amaranto (2.5 milioni). Se ne riparlerà a stretto giro di posta. Intanto, c’è da registrare la sua indisponibilità di domani. Infortunio vero o assenza tattica, che profuma di mercato? Presto lo scopriremo.