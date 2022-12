😮 Calciomercato Napoli, annuncio e tweet dell’ultim’ora: tifosi spiazzati

Il Napoli sta giocando in questi minuti contro il Crystal Palace, ma bisogna anche registrare un annuncio importante in sede di calciomercato

Il Napoli è totalmente concentrato sulla preparazione per la ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, nonostante le recentissime dichiarazioni di Luciano Spalletti, intorno ai team partenopeo si stanno susseguendo varie indiscrezioni di mercato.

Il tecnico toscano, infatti, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Crystal Palace, aveva ribadito che questa stagione si sarebbe conclusa con nessun calciatore nuovo, anche se c’è più qualche giocatore accostato al suo team. La chiave di volta per questo mercato invernale del Napoli è sicuramente Diego Demme.

De Laurentiis e Giuntoli, di fatto, potrebbero fare qualcosa solo se il tedesco dovesse andare per cercare di giocare di più. Il nome più caldo per sostituire Demme a centrocampo è sicuramente quello di Ilic del Verona. Tuttavia bisogna registrare un annuncio netto che riguarda una possibile trattativa per il calciomercato dell’estate.

Calciomercato Napoli, l’annuncio di Carlo Alvino: “Zaniolo è una fake news”

Il giornalista Carlo Alvino, infatti, ha commentato su ‘Twitter’ un presunto contatto tra il Napoli e l’agente di Nicolò Zaniolo: “E’ una fake news…o si è disinformati o si cerca di fare un favore al procuratore del giocatore della Roma, ‘agitando un po’ le acque’…terzium non datur”.

A dare la notizia di un interessamento del Napoli per Zaniolo è stata la ‘Gazzetta dello Sport’. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, il team partenopeo avrebbe contattato Claudio Vigorelli, agente del giallorosso, in vista di un probabilissimo addio a fine stagione da parte di Hirving Lozano. Oltre a queste voci di mercato, in casa partenopea bisogna tener conto anche di un possibile azzurro.

Il Napoli sta valutando di far rientrare Contini dalla Sampdoria

Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il Napoli sta valutando di far tornare Nikita Contini dal prestito alla Sampdoria. La dirigenza partenopea, visti i problemi fisici che stanno colpendo Salvatore Sirigu, si vorrebbe tutelare con il ritorno dell’estremo difensore cresciuto nelle giovanili azzurre.