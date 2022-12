🎉 Calciomercato Napoli, affare fatto: annuncio in diretta

Il giornalista ‘Rai’ Ciro Venerato ha approfondito diversi temi legati alle mosse di mercato del Napoli e ha aperto ad uno scambio

Il giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato, sempre molto attento alle vicende di casa Napoli, ha poi parlato di un’altra manovra di mercato che riguarda la formazione del presidente Aurelio De Laurentiis. In realtà si tratta di un’operazione a doppio filo.

Oltre ad aggiornare sullo stato della trattativa di Demme e la Salernitana, il giornalista ha parlato anche dell’operazione in corso tra i partenopei e la Sampdoria. I due club stanno lavorando ad uno scambio. Nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’ su ‘1 Station Radio’ si è mostrato abbastanza ottimista in merito alla buona riuscita dell’operazione.

Calciomercato Napoli, scambio Bereszynski-Zanoli: arriva la conferma di Venerato

Il giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato ha parlato del possibile scambio che coinvolge Napoli e Sampdoria. I due club starebbero discutendo di un’operazione che coinvolge i cartellini di Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski. Quest’ultimo è reduce dal Mondiale in Qatar con la maglia della Polonia.

“Ieri e stamattina ci sono stati dei colloqui”, ha rivelato Venerato. “Napoli e Sampdoria vogliono concludere l’operazione. Si tratta di uno scambio che conviene a tutti e che trova d’accordo pure i procuratori dei calciatori”.

Poi ha rivelato alcuni dettagli: “Si stanno discutendo alcuni parametri economici. La Sampdoria risparmierebbe un ingaggio pesante prendendo un ragazzo di prospettiva. Zanoli piace tanto ai blucerchiati mentre il Napoli si assicurerebbe un calciatore duttile, capace di giocare in più ruoli e già seguito in passato. Il travaglio economico della Sampdoria però rinvia tutto al consenso del nuovo presidente. Questo è l’unico aspetto che può impedire alla trattativa di andare in porto”.

Il 30enne polacco Bereszynski è stato monitorato con attenzione pure da altre società nelle ultime finestre di mercato. Il giocatore è arrivato in Italia a gennaio 2017 quando la Sampdoria lo ha acquistato per 1.8 milioni di euro dal Legia Varsavia. In quasi sei anni, il giocatore ha collezionato 186 presenze con la maglia della formazione ligure.