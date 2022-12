Calciomercato Napoli, addio più vicino per l’azzurro: resta in Serie A

Il Napoli è tornato in Italia per concludere la preparazione in vista del 2023. Giuntoli intanto lavora al mercato, in entrata ed in uscita.

La tournée del Napoli in Turchia è ormai terminata e gli azzurri sono pronti per affrontare le ultime due amichevoli del 2022. La squadra sembra già in ottime condizioni e allo stesso tempo la società è al lavoro in vista del calciomercato di gennaio. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli valuterà opportunità interessanti per rinforzare la rosa e allo stesso tempo studia le cessioni dei calciatori che non sono fondamentali per Spalletti.

La squadra azzurra ha ben impressionato nella fase di preparazione ed il club partenopeo è pronto a ricominciare da dove aveva finito, ovvero dalle vittorie in campionato ed in Europa. Il 2023 inizierà alla grande con il Napoli che dovrà affrontare in pochi giorni Inter, Sampdoria e Juventus. In particolare, la sfida di San Siro contro la squadra di Simone Inzaghi, può permettere a Spalletti di eliminare una concorrente scudetto.

La sfida con la Juve può fare praticamente lo stesso e di conseguenza possiamo dire che l’inizio 2023 del club campano sarà subito decisivo. Giuntoli intanto vara il mercato e sonda le opportunità per quei calciatori che ormai non sembrano nei piani di Spalletti e della società. Tra questi uno sicuramente dei cedibili è il secondo portiere azzurro, l’esperto Salvatore Sirigu.

Napoli, la Salernitana piomba su Sirigu

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza la situazione dell’esperto portiere Salvatore Sirigu. Il calciatore è arrivato per fare da chioccia a Meret, ma a dire il vero non ha mai trovato spazio. Per l’ex calciatore di PSG e Torino potrebbero esserci nuove opportunità e Sirigu potrebbe andare via già a gennaio.

La Salernitana dell’amico ed ex collega di Sirigu Morgan De Sanctis sta facendo le sue valutazioni, soprattutto dopo l’infortunio del portiere titolare Sepe. Il club campano è alla ricerca di un estremo difensore di affidabilità e Sirigu è sicuramente uno dei principali candidati. I colleghi di Sky Sport hanno inoltre riferito che, in caso di cessione del portiere, potrebbe tornare alla base Nikita Contini. L’estremo difensore di proprietà del Napoli è attualmente in prestito alla Sampdoria, ma sta trovando poco spazio.