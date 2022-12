Inter, Inzaghi sorride in vista del Napoli: la notizia è una manna

Il tecnico dell’Inter Inzaghi in vista del big match di campionato in programma il 4 gennaio può sorridere: arrivata la notizia più attesa.

La prima parte della stagione, per l’Inter, si è conclusa in maniera tutto sommato positiva: qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e 3 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato prima della sosta dovuta al Mondiale. Un rendimento positivo che ha consentito al tecnico Simone Inzaghi di blindare la propria panchina (dopo alcune settimane trascorse nella bufera) e di guardare con ottimismo al futuro. Ora all’orizzonte c’è la sfida contro il Napoli. Un crocevia da non fallire per la Beneamata.

I successi ottenuti in Serie A contro Sampdoria, Bologna e Atalanta hanno consentito alla squadra di risalire in classifica fino al quinto posto. La vetta occupata proprio dagli azzurri, però, resta ancora distante 11 punti. Ecco perché l’allenatore dovrà cercare di vincere, in modo tale da fermare la cavalcata dei partenopei e ridare vigore alle proprie ambizioni di gloria. Centrare l’obiettivo, alla luce dell’ottimo rendimento fin qui offerto dalla banda di Luciano Spalletti, non si preannuncia facile tuttavia Inzaghi ha più di un motivo per sorridere.

L’amichevole vinta di recente ai danni del Salisburgo (prossima avversaria della Roma in Europa League) ha infatti fornito al mister diversi spunti tattici interessanti da approfondire. Henrikh Mkhitaryan, ad esempio, si è mosso bene nella posizione di trequartista centrale alle spalle dell’unica punta segnando addirittura una doppietta. Nel gruppo nerazzurro, poi, si è finalmente rivisto Romelu Lukaku.

Inter, vicino il ritorno di Lukaku

Il belga, rientrato subito a Milano dopo l’eliminazione al Mondiale, ha ricominciato a lavorare insieme ai compagni. A confermarlo è stato oggi ‘Il Corriere dello Sport’, secondo cui la punta in questi giorni si sottoporrà ad ulteriori test che consentiranno allo staff medico di fare un nuovo punto in merito alle sue condizioni. Fin qui la seconda avventura interista dell’attaccante, a causa di vari problemi fisici, è stata da dimenticare: appena 5 presenze, condite comunque da 2 gol ed un assist.

Troppo poco, per un elemento del suo valore. Da qui la decisione di Lukaku di tagliarsi le ferie post-Qatar che il club gli aveva concesso e ricominciare ad allenarsi subito. La sua presenza nel test in programma sabato contro il Betis è ancora tutta da confermare. Ma cambia poco. La sua volontà è quella di esserci il 4 gennaio, nella partita che può definitivamente far svoltare la stagione dell’Inter. Il Napoli è avvertito. Lukaku freme dalla voglia di rilanciarsi e riprendersi le luci della ribalta.