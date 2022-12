Napoli, Spalletti può esultare: l’annuncio più atteso è arrivato

Il Napoli è al lavoro in vista della seconda parte di stagione. Ci sono senza dubbio ottime notizie per il tecnico Luciano Spalletti.

Mancano sempre meno giorni al 4 Gennaio, data con cui coincide il ritorno della Serie A e subito vedremo il big match di San Siro tra Inter e Napoli. La sfida è decisiva soprattutto per il club nerazzurro mentre gli uomini di Spalletti possono anche permettersi, eventualmente, un buon pareggio. Intanto continua la fase di preparazione del club partenopeo in vista di questa seconda parte di stagione.

Il Napoli ha affrontato in questi giorni una tournée in Turchia ed ha disputato due amichevoli, che hanno regalato buoni spunti. Tra i più pimpanti c’era sicuramente Giacomo Raspadori, autore di 4 reti nelle due amichevoli contro Antalyaspor e contro gli inglesi del Crystal Palace. La squadra sembra già in ottima condizione e lavora per continuare quello che ha fatto negli ultimi mesi.

Intanto i Mondiali sono vicini al termine e a dire il vero nessun azzurro è rimasto nella competizione. Inizialmente i partecipanti del Napoli al Mondiale erano cinque, ma nessuno ha superato gli Ottavi di finale. Il coreano Kim ed il polacco Piotr Zielinski sono stati gli ultimi ad uscire, eliminati appunto agli Ottavi della rassegna iridata. Ora sono in arrivo ottime notizie per il tecnico azzurro Spalletti.

Napoli, tornano i reduci dal Mondiale

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea che nella giornata di domani ci saranno ottime notizie. Gli allenamenti degli uomini di Spalletti riprenderanno e in campo ci saranno anche tre reduci dal Mondiale. I calciatori in questione sono Olivera, Lozano ed il camerunense Anguissa, che prenderanno parte all’allenamento a Castel Volturno. Ottime notizie per Spalletti con i calciatori che inizieranno con un allenamento a parte.

Situazione diversa invece appunto per Kim e Zielinski che torneranno ad allenarsi solo tra il 19 ed il 20 Dicembre. Ottime notizie per il club azzurro mentre invece i prossimi avversari, l’Inter di Simone Inzaghi, ha ancora calciatori impegnati nel Mondiale. Manca poco e torneremo a parlare definitivamente di Serie A.