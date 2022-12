😍 Napoli, tris da sogno: Giuntoli pronto a comprarli in estate

Il Napoli e Cristiano Giuntoli lavorano senza fermarsi al futuro. La società azzurra studia alcuni dei migliori talenti sul mercato.

Cristiano Giuntoli è stato uno dei protagonisti assoluti in casa Napoli. Il direttore sportivo del club partenopeo ha rivoluzionato la squadra nel corso della sessione estiva di calciomercato ed ha compiuto un vero miracolo. Il dirigente è stato capace di cedere i giocatori con gli ingaggi più alti, sostituendo le pedine chiave della squadra con giovani di grandi prospettive.

In estate sono andate via autentiche colonne del calibro di Koulibaly, Fabian Ruiz, Dries Mertens e Lorenzo Insigne, tra l’altro i calciatori con gli ingaggi più alti in rosa. Giuntoli è stato bravo a sostituirli alla grande, ha acquistato giovani di grande talento e poco conosciuti e questi hanno reso fin da subito. Kim e Kvaratskhelia sono gli esempi più evidenti all’interno del club partenopeo, ma, anche con l’aiuto di Spalletti, l’intera squadra ha girato alla grande.

La prima parte di stagione del Napoli è stata stratosferica, Spalletti ha ruotato l’intero materiale a disposizione e quasi tutta la rosa è stata utile alla causa. Il club partenopeo è primo in classifica nettamente con ben 8 punti sul Milan campione d’Italia ed un vantaggio ancora superiore sulle altre concorrenti scudetto. La corsa del club azzurro in Europa è stata ancora più impressionante e la società di Aurelio De Laurentiis ha raggiunto gli Ottavi di finale senza problemi.

Napoli, prosegue la linea giovane

Dopo l’ultima sessione di calciomercato il Napoli vuole proseguire la linea giovane e monitora alcuni dei principali talenti della Serie A e nel complesso del mercato internazionale. Giovani, di grande prospettiva e a basso costo, il Napoli ha un target ben chiaro e Giuntoli studia alcuni dei nomi più interessanti. Gli azzurri non si fermano e lavorano al futuro.

Come riporta il Corriere dello Sport Giuntoli ha messo nel mirino Ferdi Kadioglu, esterno di livello e molto talentuoso, di proprietà del Fenerbahce. Sempre in casa turca il club azzurro guarda Arda Guler, ma in quel ruolo la società vuole chiudere due colpacci che stanno facendo molto bene in Serie A. Parliamo di Baldanzi e Samardzic, due calciatori molto graditi a Spalletti, e che potrebbero essere utili sia per il presente che per il futuro del club azzurro.